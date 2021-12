Nieuw skatepark in Ghana ter ere van Virgil Abloh met steun van Amsterdamse Daily Paper en Off-White

Streetwear merken Daily Paper en Off-White van wijlen Virgil Abloh, openen het eerste skatepark in het Afrikaanse land Ghana in samenwerking met het Ghanese skate-collectief Surf Ghana. Dit hebben de initiatiefnemers aangekondigd via een gezamenlijk persbericht. Het skatepark is op woensdag 15 december geopend in de Ghanese hoofdstad Accra.

Het in Amsterdam gevestigde streetwear label Daily Paper werkt al enige tijd samen met sociaal-culturele organisaties in Ghana en opent binnenkort een pop-up winkel in Accra. De opening van de pop-up gaat gepaard met verschillende sociaal-culturele activiteiten.

Een jaar geleden lanceerde skate-collectief Surf Ghana een crowdfunding actie voor de financiering van het skatepark. De organisatie werd al snel gesteund door streetwear merken Daily Paper en Off-White en kreeg daarnaast ook hulp van andere grote internationale merken. De opening van het skatepark, dat de naam Freedom Skatepark kreeg, staat symbool voor een breder kunstzinnig en sociaal project in Ghana en op de rest van het Afrikaanse continent, zo is te lezen in het persbericht. Via het skatepark zullen onder meer skate workshops, tentoonstellingen en skate wedstrijden in Afrika worden georganiseerd.

De oprichter van het luxe streetwear merk Off-White en creatief directeur van de herencollecties bij Louis Vuitton, Virgil Abloh, was de afgelopen vier jaar nauw betrokken bij het idee Freedom Skatepark en daarom was de opening een eerbetoon aan de Amerikaanse modeontwerper, aldus de initiatiefnemers in het persbericht. Ontwerper Abloh, zelf een kind van Ghanese ouders, overleed recentelijk op 41-jarige leeftijd onverwacht aan een zeldzame vorm van kanker.