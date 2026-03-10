Nieuwe Netflix-documentaire onderzoekt verband tussen microplastics en gezondheidsproblemen

Netflix brengt een nieuwe documentaire uit over het mogelijke verband tussen microplastics, bijbehorende chemicaliën, verminderde vruchtbaarheid en gezondheidsrisico's op lange termijn. ‘The Plastic Detox’, die op 16 maart in première gaat, duikt in de manieren waarop plasticproducten in het dagelijks leven zijn verweven. De film onderzoekt of een verandering in dagelijkse gewoonten de mogelijke impact op de gezondheid kan verminderen.

Naast voedselverpakkingen en speelgoed, komen microplastics ook voor in kledingvezels en cosmetica. De term verwijst naar minuscule plasticdeeltjes die na verloop van tijd afbreken van grotere stukken en vervolgens kunnen worden ingeslikt of ingeademd. Recent onderzoek toont steeds vaker een verband aan tussen plastics en gezondheidsproblemen, variërend van onvruchtbaarheid tot kanker. Deze plastics bevatten vaak chemicaliën die tijdens het productieproces worden toegevoegd.

Onder leiding van milieu- en voortplantingsepidemioloog Shanna Swan volgt de Netflix-documentaire zes stellen met onverklaarbare vruchtbaarheidsproblemen. Gedurende drie maanden proberen zij hun blootstelling aan plasticgerelateerde chemicaliën te verminderen om hun gezondheid te verbeteren. Daarnaast komen ook community-organisatoren aan het woord die strijden tegen een petrochemische fabriek en modeontwerpers die werken aan het verwijderen van giftige kleurstoffen en op plastic gebaseerde vezels uit hun toeleveringsketens.

LVMH-gesteunde Sparxell in documentaire voor plantaardige pigmentoplossingen

Een opvallende rol in de documentaire is weggelegd voor Sparxell, een platform voor plantaardige, biologisch afbreekbare kleurstoffen, dat wordt belicht voor zijn inspanningen om de verborgen giftige chemie in kleur aan te pakken. Het bedrijf richt zich specifiek op kleurstoffen die afhankelijk zijn van petrochemische kleurstoffen, gedolven mineralen en op plastic gebaseerde pigmenten, evenals azokleurstoffen, die goed zijn voor ongeveer zeventig procent van de wereldwijde kleurstoffenmarkt. Het alternatieve pigment op basis van cellulose is al commercieel in gebruik, met meer dan 25 lopende proefprojecten en samenwerkingen.

In de film biedt het door LVMH gesteunde bedrijf, dat onlangs vijf miljoen dollar ophaalde in een pre-series A-financieringsronde, een platform aan ontwerpers die proberen dergelijke stoffen uit de productie te verwijderen. Het Britse merk Patrick McDowell werkte bijvoorbeeld eerder samen met Sparxell en textielbedrijf Positive Materials aan de eerste commercieel verkrijgbare plantaardige structurele inkt. Verdere commerciële samenwerkingen worden naar verwachting later dit jaar aangekondigd, zo blijkt uit een persbericht.