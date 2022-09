Nieuwe tentoonstelling van Tim Walker in de Kunsthal roept nostalgie en verwondering op

Rotterdam - In de Kunsthal in Rotterdam is zojuist een nieuwe tentoonstelling geopend, die gewijd is aan Tim Walker. Hier zijn verschillende werken te zien van de beroemde modefotograaf en Engelse kunstenaar, die nostalgie en identiteitsvragen oproept.

Tim Walker: Wonderful things

Als Tim Walker arriveert op de persconferentie van de Kunsthal, wordt hij vergezeld door het team van het Victoria & Albert Museum, met wie hij de tentoonstelling maakte, evenals zijn moeder. De aanwezigheid van deze dame op de eerste rij van de persconferentie is een herinnering aan de mate waarin de jeugd van de fotograaf zijn werk heeft beïnvloed. Het gevoel van verwondering van zijn vroege jaren heeft hem nooit verlaten en dit is precies het gevoel dat de tentoonstelling Tim Walker: Wonderful Things bij bezoekers wil oproepen.

Tim Walker, geboren in Engeland in de jaren 70, werkte vanaf zijn achttiende in de archieven van de Amerikaanse groep Condé Nast. Hier werd zijn interesse voor fotografie geboren en ontdekte hij de beelden van fotograaf en kostuumontwerper Cecil Beaton. Jaren later is zijn liefde voor het werk uit deze archieven nog altijd even sterk. Om de creatieve vonk over te laten slaan, deed de fotograaf onderzoek door de kilometerslange gangen van het V&A te bewandelen en hier en daar eclectische objecten te selecteren. Urenlange discussies met museumconservatoren later heeft Tim Walker betoverende beelden bedacht, geïnspireerd door een handvol oude artefacten die door hem zijn uitgekozen.

"Elke foto is een poging om de emotie vast te leggen die ik voelde bij het ontmoeten van deze objecten en de verhalen die ze in mijn hoofd oproepen", luidt een van de teksten in de tentoonstelling. Tim Walker schreef elk van de teksten. De manier waarop hij zich zo persoonlijk richt tot de bezoeker, brengt op briljante wijze zijn enthousiasme over.

In een kamer bekleed met roze behang zit een gouden sleutel uit 1680. Tim Walker legt uit dat hij daarin de uitdrukking zag van een universele behoefte om een ​​intieme wereld te creëren, waar verlangens, dromen en fantasieën zich ontvouwen. "We moeten allemaal onze geheimen bewaren in een privé wereld waar we van houden. Een dagboek, een album of zelfs een telefoon”, schrijft hij. Deze sleutel leidde tot een serie foto's, getiteld Box of Delights, met model James Spencer die in een betoverende wereld vrouwelijke items draagt.

Tim Walker, "Box of Delights" James Spencer and Harry Kalfayan as faun in 17th-century-casket garden. Fashion: Walter Van Beirendonck Costume: Shona Heath London, 2018 © Tim Walker Studio

Verderop verlichten de glas-in-loodramen van het V&A een verduisterde kamer en markeren ze het startpunt voor een nieuwe fotoserie, Lil Dragon. Tim Walker zegt dat hij geraakt was door deze kleurrijke versieringen en dat de rode, verlichte kleur hem aan zijn moeder doet denken. Hij zegt: “Toen ik klein was, maakte ze vijf grote rode zijden lampenkappen voor onze woonkamer. Op winteravonden straalde het huis een warme gloed uit. Voor mij staat deze kleur voor thuiskomen.”

Naast de objecten uit de V&A-collecties zet Tim Walker de curatoren van het museum in de schijnwerpers in een sectie met de titel Zorgvuldig behandelen, waar onder andere een jurk van Alexander McQueen, poëtisch gewikkeld in zijdepapier te zien is. Tijdens de conferentie legt Walker uit dat hij geraakt was door het werk van de curatoren: "Ik vond het idee van conservering als een menselijk gebaar voor de toekomst hoopgevend, omdat het betekent dat er een toekomst is". Een toekomst waarin "mensen zich gaan verhouden tot schoonheid zoals we dat vandaag doen".

Tim Walker “Handle with Care”, Karen Elson, Sgàire Wood & James Crewe. Fashion: The Row, Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Daniela Geraci, Sarah Bruylant and Molly Goddard London, 2018 © Tim Walker Studio

Schoonheid volgens Tim Walker

Het idee van schoonheid is overal in het werk van Tim Walker zichtbaar en zijn mening hierover is duidelijk: "Het echte geheim van schoonheid is om jezelf te zijn", verklaart hij. Hij voegt eraan toe: "Zijn wie je bent is het meest interessante". Zo legt hij uit dat hij zich aangetrokken voelt tot nieuwe schoonheden, die we (nog) niet gewend zijn te zien. "Wat mij interesseert”, schrijft hij, “is om de grenzen te doorbreken die de samenleving heeft gecreëerd om de viering van meer gevarieerde soorten schoonheid en de prachtige diversiteit van de mensheid mogelijk te maken". Bovendien is bij Tim Walker de Photoshop-tool, die in de modewereld vaak wordt gebruikt om een ​​dijbeen te verstevigen of een buik te verfijnen, verboden. Zijn foto's tonen allerlei soorten lichamen: van de wellustige rondingen van Beth Ditto tot de androgyne trekken van Tilda Swinton, en het gezicht van Melanie Gaydos, een model dat lijdt aan een genetische ziekte. De meeste van zijn onderwerpen zijn net zo beroemd als hij, maar hij zegt dat hij het leuk vindt om mensen te fotograferen die minder in de schijnwerpers staan. Volgens hem zijn we, als onderdeel van de samenleving, "allemaal vanzelfsprekend performers, veel meer dan we denken".

Tim Walker: Wonderful Things, is te zien in de Kunsthal Museum, Rotterdam. 24 september 2022 – 29 januari 2023.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Frans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.