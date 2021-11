Nike lanceert 'Nikeland' op Roblox

Sportkledinggigant Nike heeft een nieuwe virtuele wereld onthuld via het online digitale platform Roblox, genaamd 'Nikeland'.

De op maat gemaakte omgeving, gecreëerd door Nike, verandert het merk in een meeslepende 3D-ruimte met op de achtergrond Nike's hoofdkantoor. Gebouwen en velden in de virtuele wereld zijn rechtstreeks geïnspireerd op de echte locatie, inclusief gebieden waar gamers kunnen meedoen aan minigames.

Een digitale showroom zal ook aanwezig zijn in de virtuele wereld, waar een selectie van Nike producten kan worden gedragen door de in-game avatars. Artikelen zijn onder andere Nike's Mercurial voetbalschoen, Air Force 1 en Nike Blazer, evenals een aantal Nike kledingstukken.

Beeld: Nike x Roblox

Om kinderen in beweging te krijgen, hebben de twee bedrijven een activiteitsmeter geïmplementeerd die het mogelijk maakt offline bewegingen over te brengen naar het online spel. Door een apparaat te bewegen, kun je in de game bewegingen maken zoals sprongen of sprints.

De lancering van Nikeland maakt deel uit van het doel van Nike om van sport en spel een levensstijl voor kinderen te maken. Het merk heeft al een aantal initiatieven op dit gebied gelanceerd, waaronder een YouTube-serie met jonge atleten die de kijkers willen aanmoedigen om actief te worden.

Door de lancering van Nikeland op Roblox hoopt Nike die missie verder te versterken, aangezien het digitale platform, gericht op jongere spelers, meer dan 200 miljoen actieve gebruikers heeft, volgens een rapport van het bedrijf uit april 2020. Ook andere invloedrijke merken hebben gebruik gemaakt van dit grote bereik, zoals Gucci en Vans, die beide ook meeslepende ervaringen in de game hebben ontworpen, waarbij gebruikers hun avatars in virtuele merkartikelen kunnen kleden.

Om de lancering van Nikeland verder te vieren, wordt de digitale wereld naar Nike's House of Innovation (HOI) in New York City gebracht, door middel van een speciale Snapchat-lens. Gebruikers kunnen een augmented reality-versie van Nikeland bekijken in de kinderafdeling van HOI, compleet met bekende personages en spelletjes om te spelen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.