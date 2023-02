Oscam presenteert mode-tentoonstelling die de zwarte man viert: Shifting the Narrative

Het Open Space Contemporary Art Museum (Oscam) in Amsterdam opent in maart een modetentoonstelling die de zwarte man centraal stelt: Shifting the Narrative. Dat meldt Oscam in een persbericht.

Ontwerpers en modehuizen Bianca Saunders, Cruèl, Denzel Veerkamp, Filling Pieces, Palmwine Icecream, Patta x Bodil Ouédraogo en The New Originals presenteren in de tentoonstelling werken die symbool staan voor hun persoonlijke betekenis van empowerment in relatie tot de huidige tijdgeest en de schoonheidsidealen die hierbij komen kijken, voornamelijk voor degenen van kleur.

Het doel van de tentoonstelling is het bijdragen aan narratief van de kwetsbaarheid van de zwarte man en het herdefiniëren van de perceptie van mannelijkheid. Zo combineren tentoongestelde beelden stoer met teder en wordt rebelse mode in samenspel met verfijnde silhouetten getoond om alternatieve maar authentieke identiteiten aan het oppervlak te brengen.

“Door modellen, collecties en presentaties met eigen culturele codes en tradities weer te geven wordt een alternatieve blik op kunst en mode geworpen en de Zwarte man in de mode bevrijd en gevierd”, aldus het persbericht.

De multidisciplinaire tentoonstelling is opgezet in samenwerking met Ohim, een organisatie die nieuwe en onderbelichte verhalen viert door media, mode en kunst te creëren en te cureren met een sterke focus op de vertegenwoordiging van mensen van kleur in herenmode.

De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 14 maart t/m 8 juni van dit jaar.