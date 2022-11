Peta lanceert wolprijs: 1 miljoen voor ontwikkelaar veganistisch alternatief

Dierenrechtenorganisatie Peta hoopt het gebruik van veganistische alternatieven voor wol te stimuleren met de lancering van een ‘Vegan Wool Challenge’, zo meldt Peta in een persbericht. Als onderdeel van de challenge wordt 1 miljoen dollar (0,96 miljoen euro) uitgereikt aan de eerste deelnemer die veganistisch wolmateriaal ontwikkelt dat “visueel, textureel en functioneel vergelijkbaar of superieur is aan schapenwol en dat wordt geadopteerd en verkocht door een groot kledingmerk.”

"Peta is verheugd om innovatieve geesten een grote stimulans te bieden die schapen zal beschermen, de mode verder zal ontwikkelen en de aantasting van het milieu door dierlijke landbouw zal helpen stoppen”, zo deelt Peta’s uitvoerend vice president Tracy Reiman in het persbericht.

Peta benadrukt verder dat onethische praktijken tegen schapen nog steeds veel voorkomend zijn binnen de wolindustrie, zo ook op boerderijen die volgens Peta bekend staan als ‘duurzaam’ en ‘verantwoordelijk’. Verwijzend naar hun eigen onderzoekswerk en documentatie zouden arbeiders volgens Peta ook hier hun onverdoofde schapen slaan, stampen en snijden’.

De creatie van een ‘levensvatbare, duurzame veganistische wol’ kan volgens Peta ook helpen de klimaatcrisis te bestrijden, “aangezien de wolindustrie enorme hoeveelheden methaan produceert, de bodem aantast en de waterwegen vervuilt.”

Peta verwijst verder naar de lange termijn potentie van veganistische versies van wol nu ‘het tij zich keert tegen materialen die van dieren afkomstig zijn’ doordat vooral jonge consumenten die zich keren tegen onethische productiepraktijken.