Pop-up tentoonstelling Now Look Here: The African Appearance geopend in Amsterdam

Dit weekend is in een voormalig pakhuis in Amsterdam Noord de pop-up tentoonstelling Now Look Here: The African Appearance geopend. In het pakhuis is het werk van achttien Afrikaanse (mode)kunstenaars samengebracht waar uiterlijke schijn is ingezet voor het vertellen van een dieperliggend verhaald.

Het doel van de tentoonstelling is niet om indruk te maken met de ontwerpen, maar juist het persoonlijk verzet tegen de onderdrukking van de samenleving te laten zien. De werken spreken zich, direct of indirect, uit over de historische misstanden en actuele problemen die het beeld van Afrika in de media domineren. In de groepstentoonstelling zijn onder andere werken te zien van Lola Keyezua (Angola), Mary Sibande (Zuid-Afrika), Sunny Dolat (Kenia), Raquel van Haver (Colombia/Nederland) en Bobbin Case (Uganda) in samenwerking met de Nederlandse fotograaf Jan Hoek.

Een kleine greep uit de tentoonstelling:

Beeld credits: Fortia, 2017 © Lola Keyezua

Bovenstaand beeld is werk van Lola Keyezua. Ze probeert de bezoeker te verleiden met het beeld van een sterke vrouw in een rode jurk, maar het eigenlijke verhaal ligt in de maskers. Deze zijn ontworpen en gemaakt door mannen die een of meerdere ledematen zijn kwijtgeraakt, net als Keyezua’s vader die zijn beide benen verloor aan diabetes.

Beeld credits: Magadi, 2017 © Osborne Macharia

Osborne Macharia’s “Magadi” fotoserie toont een vroegere groep vrouwenbesnijders die leven op de uitgestrekte vlaktes op het Magadi-meer in Kenia. Zorgvuldig aangekleed in glamoureuze outfits en poses. Na het stoppen met besnijdenissen, beschouwen deze vrouwen etnische mode als een alternatief levensonderhoud. Ze bieden nu onderdak aan jonge meisjes die aan uithuwelijken ontsnappen en leren ze vaardigheden zoals styling, ontwerpen en modellenwerk voor zowel lokale als internationale catwalks.

Beeld credits: I am a Lady, 2008 © Mary Sibande

Mary Sibande presenteert beeld van een vrouw in een blauw dienstmeisjes outfit. Sibande wil in deze serie het harde werk, de kracht, de liefde, de hoop en de verbeeldingskracht laten zien die veel zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen die als dienstmeisje werkten voor blanke gezinnen, zoals haar moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, tijdens de apartheid in Zuid-Afrika. “De uitbundige blauwe jurk presenteert een nieuw krachtig personage, die haar eigen toekomst zal bepalen, waardoor de geschiedenis wordt herschreven en alternatieve paden en perspectieven worden gecreëerd,” aldus Sibande.

De pop-up tentoonstelling Now Look Here: The African Appearance is nog tot en met 23 februari 2020 te zien aan de Asterweg 17 in Amsterdam.

Bovenste foto: FashionUnited