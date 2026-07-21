Pull&Bear lanceert fotografieprijs met Festival de Hyères

Madrid – In een tijd waarin fotografie een heropleving beleeft dankzij sociale media, staat het vakgebied onder druk. De voorkeur voor video, gepromoot door partijen als TikTok en Mark Zuckerberg, domineert. Als reactie hierop komt Pull&Bear ter verdediging van de fotografie met de aankondiging van een nieuwe internationale prijs. Deze nieuwe onderscheiding wordt uitgereikt onder de vlag van het prestigieuze Festival International de Mode, de Photographie et d'Accessoires de Hyères.

Het Festival de Hyères, bekend als 's werelds oudste wedstrijd voor opkomend modetalent, startte in 1986 als platform voor nieuwe ontwerpers. In 1997 werd de categorie fotografie toegevoegd om opkomende fotografen te eren. In 2016 volgde de derde categorie: modeaccessoires, als een onafhankelijke competitie binnen het festival. Het festival, met mode als centraal thema, heeft via zijn drie competities een aanzienlijke invloed gehad op de modegeschiedenis. Het diende als springplank voor de carrières van nu bekende namen zoals de oprichters van Viktor&Rolf, Romain Kremer, Anthony Vaccarello, Julien Dossena, Marine Serre en de creatief directeuren van Botter. Deze creatieven hadden hun huidige status, ondanks de uitdagingen, niet bereikt zonder de steun van de prijssponsors van het festival. Pull&Bear, een van de jongerenmerken van de Inditex-groep, voegt zich nu bij deze sponsors met de oprichting van een eigen internationale fotografieprijs.

Villa Noailles, locatie van het Festival de Mode, de Photographie et d'Accessoires de Hyères (Frankrijk). Credits: Pull&Bear.

“Sinds de oprichting in 1986 heeft het Festival International de Mode, de Photographie et d'Accessoires de Hyères zich gevestigd als een van de belangrijkste platforms voor het ontdekken van nieuwe generaties makers”, aldus de directie van Pull&Bear. “Het festival, gehouden in Villa Noailles, de iconische modernistische residentie ontworpen door Robert Mallet-Stevens, heeft een beslissende rol gespeeld in de carrières van figuren als Viktor&Rolf, Anthony Vaccarello, Julien Dossena, Botter, Sølve Sundsbø en Viviane Sassen. Het is een belangrijk trefpunt geworden voor culturele instellingen, professionals uit de sector en nieuwe creatieve praktijken.” Pull&Bear sluit zich nu aan bij dit creatieve ecosysteem en versterkt daarmee zijn engagement als ‘platform voor culturele productie, bedoeld om nieuwe creatieve stemmen te stimuleren en de dialoog tussen disciplines, generaties en visuele talen te bevorderen’. Dit engagement is gericht op ‘de bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige sleutelfiguren in de modefotografie’.

Met een geldprijs van 20.000 euro en een samenwerkingsproject voor Pull&Bear

De eerste editie van de nieuwe modeprijs, genaamd de ‘Prix de la Photographie de Mode Pull&Bear’, vindt plaats tijdens de 41e editie van het Festival de Hyères van 15 tot en met 18 oktober. Tijdens dit evenement wordt de eerste winnaar van de door Pull&Bear gesponsorde prijs bekendgemaakt als onderdeel van de fotografiewedstrijd van het festival. Binnen deze competitie wordt ook de ‘Grand Prix du Jury de Photographie 7L’ uitgereikt. Deze prijs, ter waarde van 20.000 euro, wordt gesponsord door uitgeverij 7L, opgericht door Karl Lagerfeld en in 2021 overgenomen door Chanel. Daarnaast is er de ‘American Vintage Photography Prize’, gesponsord door het Franse merk. Deze prijs heeft een totale waarde van 15.000 euro, bestaande uit een geldbedrag van 5.000 euro en een opdracht voor een modefotoserie.

Villa Noailles, locatie van het Festival de Mode, de Photographie et d'Accessoires de Hyères (Frankrijk). Credits: Pull&Bear.

De fotografieprijs van Pull&Bear is vergelijkbaar met de prijs die door Chanel wordt gefinancierd, met een geldprijs van 20.000 euro voor de winnaar. Daarnaast omvat de erkenning een overeenkomst voor een campagne of een fotoproject in opdracht van Pull&Bear. Het creatieve werk van de winnaar wordt verspreid via meerdere platforms en het winnende project wordt gepresenteerd in de flagshipstores van Pull&Bear, ondersteund door een specifieke socialemediacampagne. Als kers op de taart lanceert het jongerenmerk van Inditex een capsulecollectie T-shirts als onderdeel van het ‘Pull&Bear × The Photographer Project’. Ook wordt er een ‘fanzine’ gemaakt en een solotentoonstelling van het werk georganiseerd in Villa Noailles tijdens de editie van het Festival de Hyères in 2027.

De officiële jury van het Festival de Hyères heeft de finalisten voor de fotografiewedstrijd geselecteerd, die meedingen naar de eerste fotografieprijs van Pull&Bear. De finalisten zijn Honglin Cai (China), Xue Ling Chen (China), Giulia Frigieri (Italië), Lorane Hochstatter (Zwitserland), Yun Ki Ng (Hongkong), Zacharie Lewertoff (Zwitserland), Motoki Nakatani (Japan), Julien Rahmani (Frankrijk), Sidonie Ronfard (Frankrijk) en Valeria Sarto (Italië–Verenigde Staten). Uit deze tien namen zal de jury de winnaar kiezen. De jury bestaat uit de Franse fotografe Camille Vivier (juryvoorzitter), Lili Doillon (redacteur bij uitgeverij 7L), Laurent Fétis (artistiek directeur en grafisch ontwerper), Sylvie Lécallier (hoofd van de fotografiecollectie van het Palais Galliera in Parijs), Georg Rulfes (CEO en medeoprichter van Concrete Rep) en beeldend kunstenares Noémie Ninot (winnares van de Grand Prix du Jury de Photographie 7L van 2025). De winnaar van de Prix de la Photographie de Mode Pull&Bear wordt op 17 oktober bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking van het Festival de Hyères.

Villa Noailles, locatie van het Festival de Mode, de Photographie et d'Accessoires de Hyères (Frankrijk). Credits: Pull&Bear.

“De toevoeging van de ‘Prix de la Photographie de mode Pull&Bear’ aan de officiële competitie markeert het begin van een nieuwe samenwerking tussen het merk en een van de meest prestigieuze platforms in de internationale mode- en fotografiewereld”, benadrukt het jongerenmerk. Het merk waardeert het profiel van de werken en de eerste finalisten als een weerspiegeling van ‘zowel de geografische diversiteit van de prijs’ als ‘de verscheidenheid aan gevoeligheden in de hedendaagse fotografie’. Het Inditex-merk wil hiermee de discipline in de kijker zetten, met als ‘doel initiatieven te blijven stimuleren die verband houden met hedendaagse creatie’. Pull&Bear vat samen: “Deze prijs is in het leven geroepen om een nieuwe generatie kunstenaars te ontdekken en te ondersteunen die de traditionele codes van modefotografie overstijgen.”