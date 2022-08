Sandro lanceert videogame als onderdeel van Herfst/Winter 22-23 campagne

Sandro lanceert vandaag een videogame als onderdeel van de Herfst/Winter 2022-23 campagne: ‘Believe’, zo meldt FashionNetwork. Het initiatief markeert de eerste keer dat Sandro 'de grenzen tussen de digitale en fysieke leefwereld overbrugt', zo staat er in het bericht vermeld.

Elodie Barbé, Sandro’s marketing en digitaal directeur legt aan FashionNetwork uit hoe het spel 'gecreëerd is op basis van de codes van vintage games met als doel punten te verdienen.' De game, die net als de campagne waarvan het onderdeel uitmaakt ‘Believe’ is genoemd, zal te gebruiken zijn via QR-codes die verspreid zijn in zowel Sandro winkels als in digitale nieuwsbrieven en op sociale media, met behulp van influencers.

Via het spel kunnen Sandro volgers ook meedoen aan een liefdadigheidsactie. Zo zouden de door de spelers verzamelde punten worden gebruikt om een bedrag te schenken aan de Amerikaanse vereniging Pencils of Promise, die zich richt op de bouw van scholen.