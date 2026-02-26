Schoenenkwartier verbindt dans, identiteit en schoenontwerp in tentoonstelling Move!

Museum Schoenenkwartier in Waalwijk, Noord-Brabant, presenteert van 25 april tot en met 27 september 2026 de familietentoonstelling Move! Van spitzen tot sneakers: dans als daad van vrijheid. De expositie belicht de wisselwerking tussen dansstijlen, maatschappelijke ontwikkelingen en schoenontwerp, zo blijkt uit het persbericht.

Centraal staat hoe schoenen niet alleen beweging mogelijk maken, maar ook een rol spelen in thema’s als identiteit, inclusiviteit en culturele expressie. Zo worden onder meer de spitzen van ballerina Michaela DePrince getoond, die de historische dominantie van lichte huidtinten in de balletwereld zichtbaar maken. Daarnaast is er aandacht voor swingschoenen uit de jaren dertig, die inspeelden op de opkomst van dansstijlen als de Charleston en Lindy Hop.

Ook de hedendaagse danscultuur krijgt een plek. De Tilburgse breakdancer Menno van Gorp, meervoudig wereldkampioen, levert een bijdrage met zijn sneakers en performance-outfits. De tentoonstelling sluit af met vogue, een dansstijl die ontwikkeld is binnen de New Yorkse ballroomscene, waarvoor is samengewerkt met Eindhoven Ballroom.

Met Move! positioneert het Schoenenkwartier schoenontwerp nadrukkelijk binnen een sociaal-culturele context, waarin mode, performance en maatschappelijke verandering samenkomen.

Interactieve opzet

De interactieve opzet moet een breed publiek aanspreken: bezoekers kunnen dansmoves leren, video’s opnemen en via audio en film persoonlijke verhalen van dansers beluisteren. Op 29 april, de Internationale Dag van de Dans, organiseert het museum een verdiepend publieksprogramma.