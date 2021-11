Schoenenmusuem Waalwijk onthult nieuwe naam en nieuw concept

Van Nederlands Schoenen en Ledermuseum naar Schoenenkwartier. Volgend jaar 16 april opent het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk, volledig met nieuwe naam én nieuw concept, zo blijkt uit een persbericht.

Het Schoenenkwartier zal te vinden zijn in de westvleugel van het Krophollercomplex in Waalwijk. Daar heeft het museum meer dan drieduizend vierkante meter tot de beschikking. “Een nieuwe museaal concept onder een nieuwe naam gaat de geschiedenis van schoenen en leer belichten en de toekomst glans geven,” aldus het bericht. Het Schoenenkwartier rust op drie pijlers: maaklabs, het kenniscentrum en het museum. Het wil dan ook meer zijn dan alleen een museum, namelijk ook een podium, werkplaats, studiecentrum en laboratorium.

De nieuwe naam, Schoenenkwartier, verwijst onder andere naar het verleden van Waalwijk als (inter)nationaal hoofdkwartier van schoenen en leer. Ook verwijst het naar de traditie van de stad waar gebouwen en instanties vernoemd worden naar elementen uit de schoenhistorie.

Op de begane grond zijn de museumwinkel, het cafe en de maaklabs te vinden. Ook zal in het museale gedeelte op de begane grond het hele productieproces van de schoen inzichtelijk maken. Op de eerste verdieping zal ingaan worden op het erfgoed van de Langstraat, het gebied waarin Waalwijk ligt. Daarnaast is op deze verdieping ook het kenniscentrum te vinden dat bestaat uit een bibliotheek, archiefruimte, database, materialenkasten en ruimten voor educatieve doeleinden.

Op de tweede verdieping ligt de nadruk op het thema ‘identiteit’. Ook zal op deze verdieping twee keer per jaar een wisselexposite te zien zijn met thema’s als mode, design, duurzaamheid, ambacht en innovatie.

“Als verbindende schakel tussen ambacht en innovatie, tussen industrie en onderwijs en tussen erfgoed en hedendaags design beoogt het Schoenenkwartier een instituut te zijn van nationale en internationale waarde en allure,” aldus Anouk van Heesch, de nieuwe directeur van het Schoenenkwartier, in het persbericht.

Het voormalige Nederlands Leder en Schoenenmuseum in Waalwijk werd in 1954 opgericht en sloot in 2017 de deuren voor het publiek.