Sociaal textielkunstproject Antoine Peters te zien in Van Eesteren Museum

Modeontwerper Antoine Peters heeft een textielkunstwerk gemaakt in samenwerking met buurtbewoners van Amsterdam West en Nieuw-West. Het resultaat van het sociale designproject is vanaf 1 december tien dagen lang te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam.

Gedurende een jaar werkte Peters samen met de Amsterdamse buurtbewoners aan het textielkunstwerk, zo is te lezen op de website van het museum. Tijdens een reeks workshops leerden de deelnemers hoe ze konden schilderen met groenteafval. Ondertussen gingen zij met elkaar in gesprek over hun ervaringen in de buurt en hoe ze met afval omgaan. Iedereen beschilderde een stoflapje dat uiteindelijk onderdeel uitmaakt van een groot textielkunstwerk.

Dat werk is van 1 december tot 10 december te zien in de tentoonstelling ‘Boro x Mobiel: Ik zie jou, wat zie jij?’ in het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West. Boro x Atelier is een sociaal naai- en verfatelier dat zich inzet voor duurzaamheid, circulariteit en de ontwikkeling van talenten. Het sociale designproject van Peters heeft als doel om buurtbewoners met elkaar te verbinden door samen creatief met de handen bezig te zijn.

Speciaal voor de samenwerking is ook een tas ontworpen, in gelimiteerde oplage. Deze tas is voor 79,95 euro te koop in het Van Eesteren Museum gedurende de looptijd van de tentoonstelling.