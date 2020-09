Susan Bijl x Depot Boijmans van Beuningen

Het Rotterdamse tassenlabel Susan Bijl is een samenwerking aangegaan met Depot Boijmans van Beuningen voor een bijzondere limited edition shopping bag. Bijl meldt dit in een persbericht.

De kunstcollectie van Museum Boijmans van Beuningen is wereldberoemd en bestaat uit zo'n 151.000 objecten, waarvan vaak maar zo'n 8 procent zichtbaar is voor het publiek. De overige kunstwerken zijn opgeslagen in depots, waar ze ook nog eens de kans oplopen om aangetast te worden door wateroverlast en veiligheid en duurzaamheid te wensen overlaten. Daarom besloot Boijmans tot de bouw van het Depot, pal naast het museum in het Rotterdamse Museumpark.

Depot Boijmans van Beuningen opent in 2021 en de hele collectie is dan toegankelijk voor het publiek. Dat is een wereldprimeur en ook goed getimed nu het reguliere museum waarschijnlijk zo’n zeven jaar dicht blijft door een grootschalige renovatie. Het ontwerp van het opvallende zilveren gebouw dat voor een groot deel al af is, komt van architect Winy Maas van architectenbureau MVRDV en is zo’n veertig meter hoog.

Het gebouw spring in het oog doordat het bestaat uit meer dan duizend spiegels. Ter ere van de preview van het depot, ontwierp Susan Bijl een zilveren tas die net als het gebouw ook licht reflecteert als een spiegel, zo meldt de ontwerper in het persbericht. De tas is vanaf zaterdag 25 september om twee uur te koop in de twee fysieke winkels van Susan Bijl in Rotterdam, online in de webstore van Susan Bijl en tijdens het preview weekend van Depot Boijmans van Beuningen dat van 25 tot 27 september plaatsvindt. Bezoekers krijgen tijdens dit event de kans het lege gebouw en het dakterras van het depot te bewonderen.

Beeld: Foto 1: The New Shopping Bag door Jan Bijl, Foto 2: Depot Boijmans van Beuningen door Ossip van Duivenbode