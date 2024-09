Tentoonstelling: Design Museum zoomt in op de toekomst van duurzame mode

Samenvallend met London Fashion Week en het London Design Festival, heeft het Design Museum in de stad een nieuwe tentoonstelling onthuld die een duurzamere toekomst voor mode wil vieren en promoten. 'Tomorrow's Wardrobe', die gratis en open is voor het publiek, moedigt bezoekers aan om het potentieel van een meer ecologisch bewuste industrie te verkennen en erover te leren.

Onder de tentoonstelling, die zich op de tweede verdieping van het museum bevindt en tot augustus 2025 zal lopen, zijn textiel, technologie en kledingstukken te zien die innovaties willen tonen die de ecologische en sociale impact van mode kunnen verminderen, met looks waaronder een upcycled poloshirt van Ahluwalia en een tas geproduceerd in samenwerking met Stella McCartney en Ponda.

Tentoonstelling 'Tomorrow's Wardrobe' in het Design Museum. Credits: Design Museum.

Daarnaast toont de tentoonstelling verder onderzoek dat plaatsvindt in verschillende aspecten van de industrie dat de schade wil verminderen die wordt veroorzaakt door de productie van kledingstukken en de upstream toeleveringsketen. Verschillende onderwerpen raken aan het innoveren met nieuwe materialen, hoe je langer meegaande kleding kunt produceren en hoe wij als dragers over onze aankopen denken.

De tentoonstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de omvang van het probleem en de urgentie voor veranderingen, terwijl het tweede deel overgaat in drie gebieden: Textile Landscapes, In the Studio en Your Wardrobe. Binnen deze afdelingen zullen bezoekers onderwerpen verkennen van de productie van stoffen tot nieuwe manieren waarop ontwerpers werken om hun impact te verminderen en onze veranderende relatie met kleding in de context van de klimaatnoodsituatie.

In een persbericht zei George Kafka, curator van Tomorrow's Wardrobe: "Tomorrow's Wardrobe toont de diverse en verstrekkende acties die worden ondernomen in de mode-industrie om de monumentale ecologische uitdagingen aan te pakken waarmee ze wordt geconfronteerd. De tentoonstelling laat zien dat verandering niet van één groep alleen kan komen, maar dat samenwerking tussen sectoren - van boeren tot fabrikanten, merken tot beleidsmakers en ontwerpers tot consumenten - ons in de juiste richting zal zetten, zodat de kleding die we dragen de aarde niet kost."

