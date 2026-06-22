Tentoonstelling in Nice onderzoekt de verbanden tussen Matisse en Yves Saint-Laurent

Nice - Henri Matisse en Yves Saint-Laurent hebben elkaar nooit ontmoet, maar benaderden kleur, licht en materialen op een vergelijkbare manier. Een tentoonstelling in Nice belicht nu de nauwe banden tussen de twee.

“Beauty, fashion and happiness”, een knipoog naar Charles Baudelaire die ze beiden lazen, is tot 28 september te zien in het Musée Matisse in Nice. De tentoonstelling presenteert 160 werken van de twee kunstenaars, waaronder schilderijen, jurken, sieraden en schetsen. Het doel is het verkennen van “Saint-Laurents perspectief op het werk van Matisse en de manier waarop mode en textiel een aanzienlijk belang kunnen hebben gehad in het werk van Matisse,” aldus Aymeric Jeudy, directeur van het museum.

De tentoonstelling komt voort uit onderzoek naar Matisse en mode. Daarnaast is er een diepgaande analyse van de vele, min of meer directe, verwijzingen naar Matisse (1869-1954) in de creaties van Saint-Laurent (1936-2008).

“Voor Yves Saint-Laurent is Matisse de schilder bij uitstek. Hij is wat hij een van zijn ‘esthetische geesten’ noemt; persoonlijkheden die hem zijn hele carrière begeleiden en inspireren tijdens zijn creatieve proces,” legt Serena Bucalo-Mussely, co-curator van de tentoonstelling, uit. Yves Saint-Laurent en Pierre Bergé bezaten talrijke werken van Matisse, evenals tientallen boeken over de schilder.

De verwijzingen zijn soms subtiel. Een voorbeeld zijn de motieven uit Matisse's uitgeknipte gouaches, die prominent aanwezig zijn in de jurken van Saint-Laurent. Een ander voorbeeld is het boeket uit het schilderij “Purple Robe and Anemones” uit 1937, dat geprojecteerd lijkt op een cape uit 1988.

De directheid van de verwijzingen leidt soms tot een overeenkomst met de rechthebbenden, zoals een reproductie van een “Portrait with a Pink and Blue Face” uit 1936 op een handtas uit 1983.

Het belang van mode en stof voor Matisse, zelf ontwerper van balletkostuums, biedt ook echte artistieke parallellen tussen de twee mannen.

Een voorbeeld: de schilder krijgt een stof in het blauw dat zijn handelsmerk wordt. Hij laat er een jurk met een witte jabot van maken. Dit moment is vereeuwigd in zijn schilderij “Blue Robe Reflected in the Mirror”. Saint-Laurent blaast het ontwerp in 1981 nieuw leven in als avondjurk, met enkele extra accessoires.

“Toen Matisse met uitgeknipte gouaches begon, benadrukte hij dat hij in het materiaal sneed. Het gaat om het vinden van de kleur, het vormgeven ervan en het creëren van een architectuur,” legt Jeudy uit. “Een architectuur voor de schilderkunst in het geval van Matisse; een architectuur van kleding, in beweging voor Saint-Laurent”.

Affiche Matisse - YSL exhibit Credits: Musée Matisse