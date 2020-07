Tentoonstelling LGBTshirtQIA+ opent vandaag

IHLIA LGBTI Heritage opent vandaag een bijzondere expositie in de centrale locatie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade: LGBTshirtQIA+. Het grootste LHBTQI+ archief van Europa heeft namelijk niet alleen een grote collectie boeken die voor de LHBTQI+ gemeenschap relevant is, maar verzamelde in de meer dan veertig jaar dat zij actief zijn ook 327 bedrukte T-shirts uit binnen- en buitenland. Een groot deel daarvan is vanaf vandaag te zien tijdens de expositie.

Gastcurator Leendert Sonnevelt maakte samen met curator Jim van Geel van IHLIA een selectie van de T-shirts uit het archief en vroeg fotograaf Ari Versluis voor een bijbehorende fotoserie. De Rotterdamse fotograaf kreeg naamsbekendheid met de Exactitudes serie die hij samen met styliste Ellie Uyttenbroek maakt en waarvoor ze kledingcodes in de samenleving systematisch portretteren. Voor deze expositie portretteerde Versluis jonge LHBTQI+-ers die een T-shirt uit het archief dragen.

Vijf topstukken uit het T-shirt archief worden uitgelicht in de expositie, ieder uit verschillende perioden, gebieden en (sub)culturele achtergronden. Deze worden voorzien van context in de vorm van interviews, essays, beelden en gedichten. Samen met de andere shirts en de foto’s van Versluis geeft LGBTshirtQIA zo een mooie impressie van vijftig jaar queercultuur in ontwikkeling.

LGBTshirtQIA+ is tot 1 november te zien in de OBA Oosterdok.

Beeld: Beeld 1: Black Lesbian, Zoë Eleni Bab, gefotografeerd door Ari Versluis, 2020, Beeld 2: Stonewall 25, Jayden Stark gefotografeerd door Ari Versluis, 2020, Beeld 3: ACT UP: Albany 1990, Robin Ramos gefotografeerd door Ari Versluis, 2020