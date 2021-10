Tentoonstelling over modefotograaf Sacha van Dorssen in Stedelijk Museum Breda

Met de tentoonstelling ‘Sacha! - 50 jaar modefotografie’ brengt het Stedelijk Museum Breda een eerbetoon aan de succesvolle modefotograaf Sacha van Dorssen (Rotterdam, 1940). Zij vertrok als jonge vrouw uit Breda om daar na een halve eeuw terug te keren uit Parijs als een veelgevraagde modefotograaf. Van Dorssen werkte voor toonaangevende tijdschriften als Marie Claire, Avenue en Vogue. Ook kreeg ze de (op dat moment nog onbekende) modellen Grace Jones, Kate Moss en Claudia Schiffer voor haar lens, die ze fotografeerde in mode van Jean-Paul Gaultier, Comme des Garçons, Agnès B en Dorothée Bis.

Van Dorssen sprong al in het oog tijdens haar stage in Parijs in 1964, bij modetijdschrift Elle. Haar eerste foto’s maakten zoveel indruk op toenmalig art director Peter Knapp dat ze direct mocht blijven. Haar studie aan de Academie voor beeldende kunsten Sint-Joost in Breda maakte ze nooit af. Ze begon direct te werken voor tijdschriften en advertenties. Kenmerkend voor haar stijl is dat ze het liefst fotografeert in natuurlijke omgevingen zoals het strand, platteland of de woestijn. Ook van de modellen zet ze een natuurlijk beeld neer. Zo portretteert ze haar – overwegend vrouwelijke – modellen nooit als object, maar altijd als persoon met wie de kijker zich kan identificeren.

Haar foto’s weerspiegelen volgens het museum ‘de culturele en maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden gedurende Van Dorssens vijftigjarige werkzame leven’. Zo toont haar werk de opkomst van de luxe reisindustrie – weerspiegeld in modereportages op exotische locaties – maar ook de veranderende rol van de vrouw tijdens de seksuele revolutie. Een audiotour geeft een persoonlijk kijkje in haar werkwijze. De fotograaf vertelt hierin onder andere over de verre reizen die ze maakte. Daarnaast is beeldredacteur Jenny Smets te horen. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een gelijknamig boek bij W-books, dat verkrijgbaar is in de museumshop.

De tentoonstelling ‘Sacha! - 50 jaar modefotografie’ is nog tot en met 5 december te zien in Stedelijk Museum Breda.