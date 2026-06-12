Tentoonstelling: Palais Galliera toont hoe damesmode mannelijker werd in 19e eeuw

Dit najaar, van 26 september 2026 tot 14 februari 2027, presenteert het Palais Galliera de tentoonstelling “Een eigen garderobe. Dissidente vrouwelijkheid in de 19e eeuw”. Dit evenement belicht een belangrijk historisch fenomeen: de toe-eigening van mannelijke kledingcodes door vrouwen in de negentiende eeuw.

Een verkenning van kleding- en fotoarchieven

De retrospectieve, opgezet als een antwoord op de vaak normatieve benaderingen van damesmode, brengt bijna 500 werken samen (waaronder vrijwel de volledige garderobe van kunstschilderes Rosa Bonheur). De tentoonstelling toont de groeiende overname van elementen uit de mannengarderobe aan de hand van archiefstukken zoals amazonekostuums, pantalons, mantelpakken, dassen en hoge hoeden.

Om deze silhouetten in context te plaatsen, biedt het museum een rijke iconografische selectie bestaande uit schilderijen, modeaffiches en 150 niet eerder vertoonde amateurfoto's. Deze confrontatie tussen kleding en visuele archieven illustreert hoe de vermannelijking van de damesmode de genderbinariteit van de toenmalige samenleving ter discussie stelde. De tentoonstelling brengt zo een dialoog tot stand tussen historische figuren als Marie-Antoinette, George Sand of Natalie Clifford Barney en talrijke anonieme vrouwen.

Door de studie van deze archieven herinnert het museumteam, onder de algemene leiding van Émilie Hammen, directrice van het Palais Galliera, eraan dat mode een krachtig instrument blijft voor de herdefiniëring van identiteiten en sociale rollen. Maar ook dat het idee van ‘genderless’ geen hedendaagse uitvinding is, maar de directe erfenis van deze vrouwen uit de negentiende eeuw.