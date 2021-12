Textielmuseum komt met nieuwe tentoonstelling over textielkleuring

In het voorjaar van 2022 opent het Textielmuseum in Tilburg een expositie over het kleuren van textiel. De tentoonstelling heeft de de naam ‘Kleurstof’ gekregen, zo blijkt uit het persbericht van het museum.

Van 9 april tot en met 2 oktober 2022 kunnen bezoekers van het Textielmuseum alles leren over geverfd textiel, door de oorsprong en verhalen achter kleurstoffen te ontdekken aan de hand van oude en nieuwe kunst, mode en vormgeving. De tentoonstelling vestigt de aandacht op de gevolgen voor mens en natuur van eeuwenlang textiel verven, van de relatie met het koloniaal verleden en (moderne) slavernij tot en met wereldwijde (water)vervuiling. De expositie biedt duurzame oplossingen en innovaties voor deze problemen.

In ‘Kleurstof’ kan men uiteenlopende mode-, kunst-, en designobjecten uit de museumcollectie verkennen en nieuwe werken van internationale kunstenaars en vormgevers met geverfd of gekleurd textiel. Denk bijvoorbeeld aan de plantaardige verf-creaties van Claudy Jongstra in de vorm van installaties en wandkleden van gevilte wol of bestaand en nieuw werk van kunstenaars Nan Groot Antink, Antonio Guzman, Angelica Falkeling, Aboubakar Fofana, Aliki van der Kruijs en ontwerper Nienke Hoogvliet. De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud. Bezoekers kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zo kunnen kinderen hun eigen tweedehands witte t-shirts verven met kruiden zoals rozemarijn of basilicum.