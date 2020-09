TextielMuseum Tilburg biedt de mogelijkheid je eigen knitwear te maken

In het TextielMuseum in Tilburg kan het publiek vanaf aanstaande zaterdag 26 september eigen gepersonaliseerde designer sokken of sjaals laten breien op een speciale breimachine. Het museum meldt in een persbericht dat ze voor de start van deze nieuwe activiteit die de naam Design Studio draagt, samenwerken met de Nederlandse productontwerper Bertjan Pot.

Bezoekers van het museum kunnen via de website van het TextielMuseum Tilburg een plek reserveren om voor 20 euro sokken te ontwerpen of voor 120 euro een sjaal. Bertjan Pot ontwikkelde een digitale applicatie waarmee bezoekers in het museum hun eigen items kunnen ontwerpen met als centraal thema kleur. Pot zegt hierover in het persbericht: “Eén kleur is geen kleur. Voor mij gaat het pas over kleur als kleuren gaan mengen en elkaar contrasteren. Dit proberen we nu op deze innovatieve breimachine ook te doen. Het basisontwerp van de sokken en sjaal is simpel en uiteindelijk draait alles om kleur.”

In de Design Studio in het museum die uit drie ruimtes bestaat, komt het publiek met alle fases van het ontwerpproces in aanraking, van inspiratie tot ontwerpen en productie. Vervolgens kan men door te spelen met kleuren het design bepalen en ook nog kiezen voor een eigen bedachte tekst op de ontwerpen. Het ontwerp wordt verstuurd naar de innovatieve breimachine die live meteen het ontwerp breit.

Beeld: TextielMuseum Tilburg