Textielontwerper Marylène Madou brengt printboek uit

Marylène Madou, textielontwerper en oprichter van het gelijknamige Belgische printlabel, heeft een boek uitgebracht in samenwerking met uitgeverij Stockmans Art Books, zo laat ze schriftelijk weten aan FashionUnited. Het boek geeft een overzicht van haar meest bekende en onderscheidende ontwerpen en patronen van de afgelopen vijf jaar.

Het boek, getiteld Marylène Madou: Prints & Patterns, is voornamelijk een inspirerend prentenboek voor print- en textielliefhebbers, laat de Limburgse ontwerper weten. Er zijn onder andere modeprints in terug te vinden die ze ontwierp voor Café Costume, Jochen Leën, JBC en La Bottega. Het 190 pagina’s tellende boek belicht het multidisciplinaire ontwerpproces van Madou.

De ontwerpen zijn verdeeld in vijf thema’s zoals ‘Flowers & Foliage’. Elke pagina is voorzien van een print, vergezeld van een kleine tekst met vermelding van het jaartal, de meest gebruikte techniek in het getoonde werk en een korte beschrijving van wat er te zien is. Een voor Madou herkenbare print siert het volledige omslag. De titel is gedrukt in holografische roze folie, wat het boek volgens Madou een ‘extravagante touch’ geeft.

Madou lanceerde haar merk in 2017. Wat begon met zijden accessoires, breidde zich snel uit naar dameskleding en interieurproducten. Alles wat het merk doet, is naar eigen zeggen gebaseerd op haar persoonlijke archief van handgeschilderde en digitaal gerenderde prints, een archief dat blijft groeien.

Het boek heeft een verkoopprijs van 50 euro en is te koop in de webshop van Madou, via Stockmans Art Books en de lokale boekhandel.