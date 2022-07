Traditie van textiel te zien in Museum Heerenveen

Deze zomer is in Museum Heerenveen de tentoonstelling ‘Traditie in textiel’ te zien.

De tentoonstelling zet verschillende soorten textiel, sieraden en accessoires uit de textielcollectie van het museum in de schijnwerpers.

Bezoekers kunnen aan de hand van kledingstukken van vroeger, zoals hoge hoeden, rouwsieraden of versierde babymutsjes, ontdekken wat de modetrends van vroeger waren.

Veel oude kledingstukken zijn vergaan door de tand des tijds. Bijzonder is dat in Friesland de oude kleding uit de negentiende en twintigste eeuw vaak juist zorgvuldig is bewaard - iets dat verder wordt uitgelegd op de website van Museum Heerenveen. Dit fenomeen was niet alleen gebruikelijk bij boeren en burgers, maar ook bij de hogere stand.

De tentoonstelling kan van 16 juli tot en met 2 oktober bezocht worden in Museum Heerenveen, in Heerenveen.