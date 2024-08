Tweedehands mode krijgt aandacht in nieuw seizoen 'Emily in Paris'

In Los Angeles ging het vierde seizoen van Netflix-serie "Emily in Paris" in première. De serie zal opnieuw de avonturen en misverstanden, de liefde en het liefdesverdriet van de jonge Amerikaanse Emily Cooper tijdens haar verblijf in de Franse hoofdstad behandelen. Natuurlijk speelt ook de mode weer een hoofdrol. Maar deze keer zal het ook gaan over de voordelen van wederverkoop en de tweedehandsmarkt.

Het nieuwe seizoen bestaat uit tien afleveringen, waarin weer talloze creaties van de bekendste merken en ontwerpers uit de modewereld te zien zullen zijn. Er zijn samenwerkingen met modehuizen als Aquazzura, Balmain, Boss, Cortana, Dior, Etro, Giambattista Valli, Giorgio Armani, Gucci, Isabel Marant, Jacquemus, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Marni, Manoukian en Miu Miu. Andere deelnemende merken zijn onder andere Prada, Saint Laurent, Sergio Rossi, Thom Browne, Valentino, Yves Delloye, Zac Posen, Zegna en Zimmermann.

De serie presenteert zich als een open venster naar een wereld van fantasie en dromen, waarin een jonge stagiaire van een Parijs communicatiebureau centraal staat. Deze keer besteedt de serie ook aandacht aan de steeds populairdere tweedehandsmarkt en wederverkoop. Zo maakt in het vierde seizoen ook het platform Vestiaire Collective zijn debuut, dat gespecialiseerd is in de wederverkoop van luxe mode. Vestiaire Collective is een start-up van het luxegoederenconcern Kering, waartoe ook merken als Gucci, Balenciaga en Saint Laurent behoren. De serie is opgedeeld in twee delen, de laatste afleveringen starten op 12 september.

Première van het vierde seizoen van "Emily in Paris" in Los Angeles (VS), op 14 augustus 2024. Credits: Netflix.

Voor het eerst aanwezig: tweedehandsaanbieder Vestiaire Collective

"We zijn verheugd om geassocieerd te worden met zo'n iconische televisieserie, die mode op zo'n invloedrijke manier viert", aldus Fanny Moizant, medeoprichter en president van Vestiaire Collective. Het partnerschap is een belangrijke mijlpaal voor de integratie van circulaire mode in populaire programma's en weerspiegelt "het belang van de huidige tweedehandsmodemarkt". Moizant hoopt met de samenwerking meer mensen te motiveren om tweedehands mode te kopen "en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst".

De start van het nieuwe seizoen werd op 14 augustus gevierd in The Egyptian Theatre in Los Angeles. De première werd bijgewoond door de hoofdrolspelers van de serie, voorop Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu en Ashley Park, evenals Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Arnaud Binard en Paul Forman, die allemaal door hun rollen in de serie al beroemd zijn geworden. Samen met de leden van het productieteam, de producenten en de bedenker van de serie, Darren Star, openden ze de première op de rode loper voor het Egyptian Theatre.

Wat de verhaallijn betreft, vertelt Netflix ons zelf dat we "na de dramatische gebeurtenissen van de mislukte bruiloft tussen Camille en Gabriel" in dit nieuwe seizoen een "aarzelende Emily" zullen zien met "sterke gevoelens voor twee mannen".