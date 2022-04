Utrecht Lokaal Centraal Museum opent tentoonstelling over digitale mode

In het Utrecht Lokaal van het Centraal Museum opent zaterdag 23 april in samenwerking met Utrechts modecollectief Studio PMS een tentoonstelling over digitale mode: ‘Van Pasvorm tot Polygon’. Dat meldt het Centraal Museum in een persbericht.

De expositie brengt de verschillende mogelijkheden van digitaal design aan het licht en geeft een kijkje achter de schermen van het digitale ontwerpproces. Daarnaast is de bestaande historische modecollectie van het museum door middel van digitale technieken nieuw leven ingeblazen. Ook is er werk te zien van onder andere het Nederlands digitaal modecollectief The Fabrikant en Nederlandse designer Tess van Zalinge.

Conservator mode van het Centraal Museum, Ninke Bloemberg, deelt in het persbericht: ‘Het unieke van deze tentoonstelling is dat de fysieke en digitale wereld niet alleen samenkomen, maar echt een meerwaarde voor elkaar zijn. (...) Betoverend!’

Mode-collectief Studio PMS streeft naar een duurzamere en minder hiërarchische mode-industrie. Ze geloven dat digitale mode hierbij veel potentie biedt: ‘’Het ontwerpen van virtuele mode is toegankelijk en minder uitputtend voor het milieu. Bovendien zijn we sinds de pandemie noodgedwongen gewend geraakt aan virtuele modeweken en online kleding passen’’, zo staat er in het persbericht.

De tentoonstelling loopt van 23 april tot en met 19 juni. Een ticket is te verkrijgen voor 13,50 euro.

© Studio PMS, Centraal Museum