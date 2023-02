V&A Museum toont voor het eerst ooit archief David Bowie

Het V&A Museum in Londen opent in 2025 een expositie waarin het archief van artiest David Bowie getoond zal worden, zo meldt V&A door middel van een persbericht. Het is de eerste keer dat het archief wordt vrijgegeven aan het publiek.

Het archief beslaat Bowie's hele carrière, vanaf de jaren zestig tot aan zijn dood in 2016, en bevat tachtigduizend stuks aan mode, originele kostuums, fotografie en decorontwerpen, handgeschreven teksten, brieven, bladmuziek, film, muziekvideo's, Bowie's eigen instrumenten, albumillustraties en prijzen.

Highlights zijn bijvoorbeeld podiumkostuums zoals die voor het nummer Ziggy Stardust ontworpen door Freddie Burretti in 1972, of de Union Jack jas ontworpen door Bowie en Alexander McQueen voor de Eathrling albumcover in 1997. Er zullen ook meer intieme stukken te zien zijn, zoals denkprocessen en ongerealiseerde projecten waarvan het merendeel nooit eerder in het openbaar is gezien.

Ook bevat het archief meer dan zeventig duizend foto's, afdrukken, negatieven en dia's van enkele van de belangrijkste fotografen van de 20e eeuw, van Terry O'Neill tot Brian Duffy en Helmut Newton.

Dr. Tristram Hunt, directeur van het V&A, zegt in het persbericht: "David Bowie was een van de grootste muzikanten en artiesten aller tijden. (...) [Zijn] radicale vernieuwingen in muziek, theater, film, mode en stijl - van Berlijn tot Tokio tot Londen - blijven van invloed op design en visuele cultuur en inspireren creatieven van Janelle Monáe tot Lady Gaga tot Tilda Swinton en Raf Simons.”

Het opzetten van het centrum en de overname ervan door V&A is mogelijk gemaakt door de David Bowie Estate en een donatie van 10 miljoen door de Blavatnik Family Foundation en Warner Music Group, zo meldt V&A in het persbericht.

Gestreepte bodysuit voor Aladdin Sane tournee, in 1973 ontworpen door Kansai Yamamoto. Foto door Masayoshi Sukita © Sukita The David Bowie Archive 2012. Beeld via: V&A