Veiling van eerste tas gemaakt van dinosauruscellen mislukt

Parijs - De tas van gereconstrueerd leer uit cellen van een Tyrannosaurus rex kon donderdag in Parijs niet worden geveild. Het voorgestelde bod lag ver onder de geschatte waarde, meldt veilinghuis Drouot.

Het unieke stuk, met een startprijs van 100.000 euro bij veilinghuis Giquello, bracht niet meer dan 150.000 euro op tijdens de verkoop, ondanks een geschatte waarde van 300.000 euro.

De tas, enkele maanden geleden gepresenteerd in Amsterdam, is gemaakt van collageenresten. Deze werden 25 jaar geleden gevonden in het dijbeen van een T-Rex in Montana, Verenigde Staten.

Deze foto toont de eerste 'T-Rex-leren' tas, gepresenteerd voor de veiling in Hôtel Drouot in Parijs, met een geschatte waarde tussen 300.000 en 500.000 euro. Credits: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP.

“De afgelopen jaren beschikken we over technieken en biotechnologieën waarmee we een celkweek kunnen instrueren om in het laboratorium ‘echt T-Rex-leer’ te maken”, legt Iacopo Briano, paleontologie-expert en betrokken bij de verkoop, recent uit aan AFP.

Veilinghuis Drouot omschrijft het als ‘een object zonder precedent in de geschiedenis van luxe’ en als een ‘wetenschappelijke prestatie’ die de creatie van leer mogelijk maakt ‘zonder enige vorm van veeteelt’, aldus een verklaring.

“Cellulair leer opent een nieuwe weg: die van exclusiviteit die niet langer is gebaseerd op winning of intensieve veeteelt”, voegt het toe.

Volgens Briano is dit materiaal anders dan veganistisch leer, dat van plastic is gemaakt. “We beginnen hier met een celkweek, dus het is honderd procent leer. En tegelijkertijd komt het van een dier dat 67 miljoen jaar geleden is uitgestorven!”, verzekert hij.