Vogue en Snapchat lanceren exclusieve augmented reality tentoonstelling

Vogue en Snapchat lanceren vandaag samen een interactieve augmented reality (AR) tentoonstelling, met de naam: Vogue x Snapchat: Redefining the Body. De tentoonstelling is gecureerd door Edward Enninful OBE, de hoofdredacteur van de Britse Vogue en de Europese hoofdredacteur van Condé Nast, zo is te lezen in een persbericht.

De tentoonstelling is ontstaan uit een samenwerking tussen de Britse Vogue en Snapchat. Deze laat zien hoe augmented reality de wereld van fysieke mode kan verrijken, ‘door kledingstukken van beroemde ontwerpers te transformeren door middel van digitale ervaringen en speciale Snapchat-lenzen’.

Beeld via: BAAS Amsterdam

In het Centre d'art La Malmaison, een galerie voor hedendaagse kunst in Cannes, tonen Snapchat en Vogue ontwerpen van zeven toonaangevende modemerken en ontwerpers in combinatie met augmented reality Snapchat Try-on ervaringen, zo meldt het persbericht. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in de creatieve visie van verschillende ontwerpers, terwijl ze door zes speciaal ontworpen ruimtes lopen waar mode van Balenciaga, Dior, Gucci, Kenneth Ize, Richard Quinn, Stella McCartney en Versace wordt getoond. De gevel van de kunstgalerie is ook digitaal ‘ingepakt’ met behulp van Snapchat’s zogeheten Landmarker-technologie, waardoor de buitenkant van het gebouw ‘een ware gedaanteverwisseling ondergaat’, zo meldt het persbericht;

Alle Try-on en in-room-ervaringen zijn wereldwijd beschikbaar zijn in de Lens-carrousel van Snapchat, waardoor Snapchat gebruikers van over de hele wereld hiervan gebruik kan kunnen maken.