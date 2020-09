Waalwijk investeert 10 miljoen euro in nieuw schoenenmuseum

De gemeente Waalwijk gaat 10,04 miljoen investeren in een nieuw schoenenmuseum in Waalwijk, zo meldt een persbericht van de gemeente. De gemeenteraad heeft ingestemd met het investeringsvoorstel, omdat ze verwachten hiermee een flinke boost te geven aan de binnenstad. Als alles volgens plan verloopt, wordt dit najaar gestart met de bouw en gaat het museum eind 2021 open.

Waalwijk staat al decennia bekend als centrum voor schoenen en leer in Nederland en is daarom de perfecte plek voor het nieuwe museum. Museumbestuurslid Harrie de Werd meldt in het persbericht dat het nieuwe museum een ware ontdekkingsreis wordt waarin vier pijlers centraal staan: beleving, erfgoed, innovatie en eigentijdse ambacht. Het ontwerp van het nieuwe museum is in handen van het Amsterdamse architectenbureau Civic Architects en zij gaan ervoor zorgen dat het een eigentijds museum wordt waar ook plek is voor onderwijs en bedrijfsleven.

Het museum beheert een collectie van 12.000 hedendaagse en historische schoenen uit binnen- en buitenland, een groot aantal machines en gereedschappen voor schoenfabricage en een cultuurhistorische collectie over de leergeschiedenis van de regio. Harm Hensen, woordvoerder van de gemeente Waalwijk, vertelt aan FashionUnited dat het nieuwe schoenenmuseum een verrassend museum belooft te worden. “De wens voor een nieuw schoenenmuseum in het centrum van Waalwijk was er al langer. Toen het oude schoenenmuseum nog open was, werd er al over een verhuizing naar het centrum gesproken. Daarom werd in het coalitieakkoord van 2018 al de investering voor het nieuwe museum opgenomen en dit voorstel is nu met 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.”

Hensen vertelt daarnaast aan FashionUnited dat de gemeente hoopt dat het museum veel voor de stad Waalwijk zal betekenen. “We willen dat het cultureel erfgoed van de Langstraat behouden blijft en meer eigentijds zichtbaar wordt. Waalwijk moet de naam en faam behouden als het centrum van de branche voor schoenen en leer door verbinding van kennis en versterking van het netwerk van ondernemingen in de regio. Het museum wordt het symbool van de schoenen- en leerbranche in Waalwijk.”

Beeld: Impressie exterieur schoenenmuseum Waalwijk door CIVIC Architects en Darc Studio