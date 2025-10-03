Waarom de modewereld in de rij staat voor de Virgil Abloh-expositie in het Grand Palais

De locatie is het Grand Palais, een invloedrijke plek voor cultuur en mode, waar ooit de monumentale shows van Chanel onder leiding van Karl Lagerfeld plaatsvonden. De tentoonstelling, getiteld ‘Virgil Abloh: The Codes’, schrijft nu zelf geschiedenis door een grote menigte bezoekers te trekken. Het evenement duurt slechts enkele dagen (30 september - 9 oktober) en is de eerste grote Europese tentoonstelling die exclusief is gewijd aan het werk van Virgil Abloh. Hij was een invloedrijk ontwerper en voormalig artistiek directeur van de mannencollecties van Louis Vuitton.

Sinds zijn overlijden in 2021 is het werk van Virgil Abloh onderwerp van meerdere tentoonstellingen. Voorbeelden zijn de rondreizende museumexpositie in de Verenigde Staten, ‘Virgil Abloh: "Figures of Speech"’, en ‘Virgil Abloh: echosystems à Paris’ (Galerie Kreo). Ook was er ‘Virgil Abloh: The Codes c/o Architecture’ in het Rubell Museum in Miami in 2022. Dit evenement, in samenwerking met Nike, vormt het uitgangspunt voor de huidige tentoonstelling in het Grand Palais, georganiseerd door VA Securities, eveneens met de sportkledinggigant.

De tentoonstelling Virgil Abloh: The Codes in het Grand Palais. Credits: © BFA 2025 / Thomas Razzano/BFA.com

De conceptstore Colette in het Grand Palais

De link tussen retail en musea is al decennia lang gebruikelijk. Maar bij ‘Virgil Abloh: The Codes’ smelten de twee werelden volledig samen. Het is “een levend kunstwerk en een functionele winkel”, aldus het persbericht.

Deze fusie krijgt vorm door een replica van de iconische conceptstore Colette. De winkel, die in 2017 sloot, werd mede opgericht door Sarah Andelman. Zij is zelf ook betrokken bij de tentoonstelling en was een nauwe medewerkster van Virgil Abloh.

“Virgil had een diep respect voor Colette en geloofde sterk dat commerciële ruimtes platforms voor culturele expressie waren”, aldus Shannon Abloh. Zij is de CEO van Virgil Abloh Securities, oprichtster en bestuursvoorzitter van de Virgil Abloh Foundation, en voorzitter van het Virgil Abloh Archive.

De tentoonstelling Virgil Abloh: The Codes in het Grand Palais. Credits: © BFA 2025 / Thomas Razzano/BFA.com.

De geest van Virgil

Virgil Abloh, een multidisciplinaire maker, was het perfecte voorbeeld van een creatieveling die zich niet in een hokje laat plaatsen. Met een achtergrond in architectuur en civiele techniek bewoog hij zich succesvol tussen mode (Off-White, Louis Vuitton), muziek (als DJ en medewerker van Kanye West), meubelontwerp (Ikea, Vitra) en hedendaagse kunst. Hij drukte zijn stempel op zijn tijd door streetwear tot een volwaardige luxe te maken.

De tentoongestelde objecten zijn bijeengebracht door het Virgil Abloh Archive. Dit is een particulier beheerde en ondersteunde organisatie van Shannon Abloh (oprichtster en CEO van Virgil Abloh Securities) met als missie ‘de ideeën van Virgil voort te zetten’.

De originele scenografie weerspiegelt de visie van de ontwerper door de hybride aanpak en de ‘verzamelaarsgeest’ – er is bijvoorbeeld een veelheid aan Nike-sneakers te zien. Wat de tentoonstelling ook tot een evenement maakt, zijn de activaties van sponsor Nike. Denk aan workshops of ‘verrassingsgesprekken’ met atleten, ontwerpers en partners van het merk. Deze aanpak sluit aan bij de educatieve geest van Virgil Abloh. Hij creëerde het voor iedereen toegankelijke platform ‘Free Game’, bedoeld als hulpmiddel voor jonge ondernemers. De tentoonstelling is dus niet alleen een terugblik, maar een voortzetting van Ablohs filosofie.

Producten doorverkocht op Vinted

De tentoonstelling Virgil Abloh: The Codes in het Grand Palais. Credits: © BFA 2025 / Thomas Razzano/BFA.com

Wat bezoekers ook trekt, zijn de items die te koop zijn. Daaronder vallen een heruitgave van de samenwerking Virgil AblohTM x Braun, een iconische modernistische interpretatie van de BC02-wekker van Braun en een Franse vertaling van het boek ‘Abloh-isms’ van Larry Warsh, met de meest invloedrijke citaten van Abloh.

Verschillende goodies die tijdens de tentoonstelling als limited editions werden verkocht, worden nu doorverkocht op het tweedehandsplatform Vinted, de meeste nog met het prijskaartje eraan. Zo is er een T-shirt te vinden voor 149 euro, een tote bag voor 95 euro en een kaars voor 50 euro.

Tot slot is de tentoonstelling ook een gelegenheid voor het Virgil Abloh Archive om een nieuwe publicatie te lanceren: The Virgil Reader: Volume 001. Dit eerste boek krijgt navolging en bevat gesprekken en interviews uit de periode 2017-2020.

Pharrell Williams en Sarah Andelman bij de tentoonstelling Virgil Abloh: The Codes in het Grand Palais. Credits: © BFA 2025 / Thomas Razzano/BFA.com