Werk Hella Jongerius vanaf oktober te zien in het TextielMuseum

Het TextielMuseum in Tilburg opent in oktober de tentoonstelling 'Hella Jongerius – Slimme handen'. De expositie is gebaseerd op de schenking van Jongerius' volledige textiele ontwerp- en werkarchief aan het museum, dat zo'n vierduizend schetsen, modellen en materiaalstalen omvat.

Jongerius, geboren in 1963, geldt als een bekende ontwerper en werkte onder meer voor Ikea, KLM en Vitra. Textiel is wel een rode draad in haar werk — denk aan geweven interieurstoffen, tapijten voor Danskina en installaties zoals de "Space Loom" — maar dat is textiel als materiaal voor interieur, kunst en industrie.

De expositie loopt van 31 oktober 2026 tot en met 4 april 2027.