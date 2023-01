Topmodel Tatjana Patitz overlijdt op 56-jarige leeftijd

Tatjana Patitz, een succesvol topmodel in de jaren negentig, is woensdag op 56-jarige leeftijd overleden, zo melden verschillende media na een verklaring van haar agent Corinne Nicolas. Patitz overleed aan de gevolgen van borstkanker.

In de jaren negentig was Patitz vaak gezien in shoots en shows met modellen als Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell en Cindy Crawford, waaronder bijvoorbeeld beroemde shoots met fotograaf Peter Lindbergh.

Patitz werd geboren in het Duitse Hamburg en woonde van haar zevende tot zeventiende in Zweden. Nadat ze de Elite Model Look competitie won in de jaren tachtig, maakte haar modellencarrière al snel een sprint door.

Patitz stond erom bekend zich niet te laten meeslepen in alle glamour die haar modellencarrière met zich mee bracht. Zo verhuisde ze tegen verwachting naar Californië in plaats van New York of Parijs en was ze een groot natuur- en dierenliefhebber.

In 1995 poseerde Patitz naast andere modellen naakt in de door Patrick Demarchelier geschoten “Rather Be Naked Than Wear Fur” Peta campagne voor People, die pleitte voor the ethische behandeling van dieren. Peta’s vice president Lisa Lange uit zich in een persbericht over het overlijden: “Patitz werd een supermodel, maar PETA zal haar altijd herinneren als een model van vriendelijkheid.”

Patitz’s familie heeft verzocht in plaats van het sturen van bloemen een donatie te maken aan de non-profit organisatie ‘Return to Freedom’, die zich inzet voor het behoud van wilde paarden en door Patitz gesteund werd.