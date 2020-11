Aspesi neemt Lawrence Steel aan als creatief directeur

Aspesi heeft Lawrence Steel aangenomen als nieuw creatief directeur, zo meldt het modemerk in een persbericht. Steele zal alle aspecten van het imago van het merk coördineren, van het design voor de mannen- en vrouwencollecties tot de communicatie van het merk. Steele was hiervoor werkzaam als creatief directeur bij Marni en heeft werkervaring bij onder andere Moschino en Prada.

“Wat ik fascinerend vind aan ASPESI, is de hoeveelheid aan waarden die het merk draagt, vanuit elk aspect. Er is een waardering voor de typisch Italiaanse nuchterheid, gecombineerd met een zoektocht naar duurzaamheid die van absoluut belang is. De aandacht voor detail en de studie van materialen zijn net zo opmerkelijk, maar wat voor mij het belangrijkst is, is het humanistische karakter: de persoon centraal stellen, kleding creëren die schoonheid en functie combineert en die instrumenten zijn van individuele expressie in plaats van kostuums. Mijn bedoeling is om deze route te volgen, kijkend naar de wereld en naar het historische moment, want tijdigheid is het meest opvallende kenmerk van ons DNA,” aldus Lawrence Steel in het persbericht.

Simona Clemenza, CEO van Aspesi, reageert enthousiast in het persbericht: “De keuze voor Lawrence Steele was heel natuurlijk, en niet alleen omdat Aspesi al eens in zijn verleden is voorgekomen. Onze ideeën van stijl zijn perfect aangesloten. Ons plan is om van ASPESI een merk te maken met een onmiskenbare identiteit dat het publiek aanspreekt met een perfecte balans tussen textielonderzoek en design, waarmee de geest wordt vernieuwd die Made in Italy tot een wereldwijd succes heeft gebracht.”

Beeld: Lawrence Steele door Max Vadukul via Aspesi