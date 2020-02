‘Curator Witteveen start rechtszaak tegen eigenaar Lex Hes’

Curator Job Molkenboer wil een rechtszaak starten tegen Witteveen-eigenaar Lex Hes. Dit meldt Quote op basis van informatie van de curator. De dagvaarding zou op dit moment in de maak zijn. Hes heeft volgens Molkenboer 350.000 euro teveel naar zijn eigen BV overgemaakt, zo meldt de curator tegen Quote.

Het geld zou tussen juli en eind november 2019 zijn overgemaakt van de rekening van Witteveen naar een BV van Lex Hes. Witteveen werd eind november failliet verklaard en in januari 2020 werd duidelijk dat er geen doorstart gerealiseerd is voor de keten. Hes was in 2017 zelf degene die een doorstart voor de damesmodeketen realiseerde.

Lex Hes richtte sinds maart 2017 in rap tempo een mode imperium in Nederland en Duitsland op. Met meerdere investeerders nam hij de winkels van Charles Vögele in Nederland over. In augustus 2017 volgt de overname van Witteveen Mode. Precies een jaar na de overname van de Nederlandse Charles Vögele-winkels neemt het bedrijf Victory & Dreams Holding van Hes ook 200 Duitse winkels van Charles Vögele over. Een paar maanden later, in augustus 2018, blijkt Victory & Dreams ook de partij achter de overname van Men at Work.

Begin maart 2019 vraagt de Duitse tak van Miller & Monroe, de keten die in de panden van Charles Vögele is uitgerold in zowel Nederland als Duitsland, uitstel van betaling aan. De reeks aan overnames is echter nog niet voorbij. Eind maart 2019 kondigt Victory & Dreams Holding aan het merk Bonita over te willen nemen van de Tom Tailor Group. Deze deal gaat uiteindelijk niet door vanwege gebrek aan steun van de banken. Vidrea Retail, een subbedrijf van Victory & Dreams en de directe uitbater van de winkels van Miller & Monroe, vraagt in april 2019 uitstel van betaling aan en het bedrijf wordt eind juni failliet verklaard.