CEO Roberto Cavalli vertrekt

Gian Giacomo Ferraris, die zich in 2016 als CEO aansloot bij Roberto Cavalli, vertrekt. Dat meldt WWD in een nieuwsbericht. Hij is van plan om voor het einde van dit jaar te vertrekken.

In een interne brief die WWD in handen heeft gekregen, kondigt Ferraris zijn vertrek aan. Hij zegt tegen zijn team dat hij met gemengde gevoelens vertrekt, waaronder een beetje tevredenheid maar ook een beetje verdriet en spijt. De CEO meldt in zijn bericht: “Zoals jullie allemaal weten hebben we, ondanks mijn toewijding en motivatie, helaas niet de financiële zekerheid kunnen krijgen die we nodig hadden.”

Er ontstonden in Milaan al geruchten rondom de positie van Ferraris bij Cavalli na een rommelige periode van onderhandelingen met vakbonden en het sluiten van een van de kantoren buiten Florence, waarna meer dan 100 van de 170 werknemers hun baan verloren.

Beeld: Gian Giacomo Ferraris via Roberto Cavalli