11 dingen die je moet weten voordat je mode gaat studeren

De mode-industrie is groot. Alleen al in Nederland zijn er duizenden banen in de sector en de economische impact is ook niet te verwaarlozen. Met zijn glamoureuze modeshoots en catwalkshows is het voor veel mensen, vooral jongeren, een gewilde bedrijfstak. Wat je moet weten voordat je mode gaat studeren, heeft FashionUnited hier samengevat.

1. Er zijn meer beroepen dan alleen modeontwerpen

Bij het maken van kleding komt veel meer kijken dan alleen maar ontwerpen. Om ze te produceren heb je kledingtechnici, productontwikkelaars en natuurlijk snijders nodig. Een gedetailleerde lijst van banen in de mode-industrie vind je hier. Bekijk deze banen eens en kijk of er een baan bij zit die beter bij je past dan die van modeontwerper - ook al is het de baan met de meeste aantrekkingskracht, er is nog veel meer onder de horizon.

2. Je hoeft niet voor elke baan in de mode mode te studeren.

Elk semester zijn er honderden al dan niet duizenden mode-studenten in Nederland en België. Maar je hoeft echt niet voor elke baan in de mode-industrie te studeren. Sommige kun je veel beter in de praktijk leren, bijvoorbeeld met een stage, en je kunt er geld mee verdienen. Duale opleidingen of stages zijn ook mogelijk. Goede mensen zijn vaak erg gewild, vooral in de verkoop, en dit kan beginnen met een studentstage en doorgaan binnen het bedrijf. Dus als je een passie hebt voor sales, kan dit een makkelijke en laagdrempelige manier zijn om voet aan de grond te krijgen in de modewereld. Als je later besluit dat je toch naar de universiteit wilt, is werken in de verkoop een pluspunt op je cv.

3. Zelfs sommige grote modeontwerpers hebben niet gestudeerd

Jean Paul Gaultier kreeg zijn kans door schetsen naar beroemde couturehuizen te sturen voordat hij voor Pierre Cardin ging werken. Nicolas Ghesquière liep stage bij Agnès B. en Edward Enninful besloot in de jaren ‘90 dat studeren niets voor hem was en werd in plaats daarvan gewoon fashion director van i-D. Nou, in de meeste gevallen is het niet zo makkelijk (meer). Maar geluk, doorzettingsvermogen en chutzpah kunnen veel goedmaken. Als je precies weet wat je wilt, probeer het dan op je eigen manier. Maar wees niet teleurgesteld als het niet lukt - of niet meteen lukt. Vele wegen leiden naar mode.

4. Een diploma is nog steeds de beste manier om in de modewereld te komen

Het kan tegenwoordig moeilijk zijn om net als Nicolas Ghesquière met een stage de modewereld binnen te komen, omdat de meeste modebedrijven een diploma eisen en ook enige ervaring met mode. Dus een diploma, van welke soort dan ook, is nog steeds de veiligste keuze. Maar: een zij-instap kan ook gemaakt worden met niet modegerelateerde opleidingen, vooral als je al wat ervaring hebt opgedaan in het professionele leven.

5. Niet iedereen hoeft naar een prestigieuze of dure kunstacademie

Natuurlijk zijn er modescholen van wereldklasse, zoals Central Saint Martins, het Fashion Institute of Technology en het London College of Fashion. Ze accepteren de meest artistiek getalenteerde kandidaten van over de hele wereld, een diploma staat bijna gelijk aan een goede baan - en het klinkt natuurlijk cool. Maar andere scholen hebben ook veel te bieden en bereiden je soms zelfs beter voor op de professionele wereld. Kunstscholen zijn vrije ruimtes voor creativiteit, maar vaak ver verwijderd van de werkelijke eisen in een bedrijf - en dat is waar de meeste afgestudeerden terechtkomen. Natuurlijk kun je in dit land ook een goede opleiding krijgen.

Backstage bij Paul Smith Beeld: Launchmetrics Spotlight

6. Mode studeren is hard werken

Werk je graag met je handen? Studeren in de mode is niet alleen het samenstellen van coole outfits (dat is styling, en er komt nog veel meer bij kijken), het is ook nachtenlang aan de naaimachine zitten. Je hebt geduld nodig, een hoge frustratietolerantie (naaimachines doen niet altijd wat je wilt) en een absolute liefde voor detail. Stressbestendigheid is ook belangrijk, want in de mode komen alle deadlines altijd tegelijk. Niet je sterkste kant? Misschien past een meer commercieel georiënteerde opleiding beter bij je.

7. Bezoek open dagen

De meeste, zo niet alle, modevakscholen bieden open dagen aan. Ga erheen! Bekijk de faciliteiten, praat met docenten en afgestudeerden. Vraag! Waar zijn de alumni naartoe gegaan? Wat zijn de connecties met de industrie? Wat is de reputatie van de school? Wat is de kracht van het onderwijs? Maak ter plekke een indruk en denk goed na of de school onderwijst wat je echt wilt leren.

8. Wees je ervan bewust dat topposities zeldzaam zijn (zoals in elke sector)

Zoals aan het begin vermeld, zijn duizenden mensen in Nederland en België direct werkzaam in de mode. Hoeveel kun je er bij naam noemen? Dat is ongeveer je kans op een toppositie als CEO bij Adidas of Chief Designer bij Hugo Boss. Maar dat is geen reden om je dromen op te geven. Als je goed bent, kun je het ver schoppen in de modewereld, zelfs buiten de beroemde voorbeelden. Er zijn veel kleine labels die geweldige mode maken.

9. Er zijn bedrijfstakken die beter betalen

De mode-industrie is populair en dat kan een probleem zijn. Er zijn veel sollicitanten voor goede banen. Daarom hoeven werkgevers niet zo diep in de buidel te tasten als in sommige andere bedrijfstakken om talent aan te trekken. Kijk bijvoorbeeld naar de lonen in Duitsland. "Terwijl het gemiddelde bruto maandloon in de hogere sector van 'textiel- en lederberoepen' in 2016 2.379 euro bedroeg, verdienden werknemers in 'textieltechnologie en -productie' en 'textielverwerking' in hetzelfde jaar gemiddeld respectievelijk 2.512 euro en 2.313 euro per maand. Deze lonen liggen allemaal beduidend onder het gemiddelde bruto maandloon van 3.133 euro voor alle sectoren", aldus het brancheprofiel van de Duitse sociale ongevallenverzekering (DGUV). Wees je er dus van bewust dat je mogelijk financiële offers brengt door voor de mode-industrie te kiezen.

10. Er zijn branches met een betere balans tussen werk en privé

Voor 70 procent van de respondenten blijft geld de belangrijkste reden om ontslag te nemen, vóór slechte carrièrevooruitzichten en de balans tussen werk en privéleven, die voor een op de twee redenen zijn om van werkgever te veranderen. Dit blijkt uit het onderzoek "Working in Fashion 2020" van het vakblad TextilWirtschaft. Wie in de modebranche werkt, moet rekening houden met overwerk, vooral als het gaat om de hete hangijzers die worden veroorzaakt door de seizoensgebondenheid van de mode.

11. Is mode mijn hobby of mijn roeping?

Wees tot slot eerlijk tegen jezelf. Is mode iets wat je de rest van je leven de hele dag wilt doen, of vind je winkelen gewoon leuk? Overdreven, toegegeven, maar neem even de tijd om je motivatie in twijfel te trekken. Als je er nog steeds van overtuigd bent dat mode iets voor jou is, klik dan hier voor onze banenmarkt en hier voor ons Fashion Education Network en modescholen wereldwijd.

Veel succes!

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.