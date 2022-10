150 jaar oude Levi's jeans levert recordbedrag op: mogelijk verkoop aan denimliefhebber ‘die hem wil dragen’

Een Levi’s spijkerbroek van maar liefst honderdvijftig jaar oud bracht in de Amerikaanse staat Colorado een recordbedrag op, zo meldt CNN. De spijkerbroek werd geveild voor 76 duizend dollar (78 duizend euro). De broek stamt uit de jaren 80 van de negentiende eeuw en werd destijds gedragen door een mijnwerker. Het zou hiermee één van de oudste nog bestaande spijkerbroeken ter wereld zijn.

De broek werd een paar jaar terug door een verzamelaar gevonden in een verlaten mijnschacht. Spijkerbroeken werden in de negentiende eeuw ontwikkeld als werkkleding voor arbeiders, omdat de stof goed bestand zou zijn tegen zwaar gebruik. Honderdvijftig jaar later wordt deze houdbaarheid nog eens dubbel bevestigd: de broek is vandaag de dag, buiten vlekken van modder en kaarsvet en enkele scheuren, nog in goede staat.

Op eerste gezicht heeft de broek veel overeenkomsten met de spijkerbroeken van vandaag. Maar, bij een tweede blik vallen er toch verschillen op. Zo zijn er in plaats van riemlussen knopen voor bretels.

De twee verzamelaars die de broek kochten hopen de broek te kunnen doorverkopen aan een museum (bij voorkeur aan 'The Met' in New York, het grootste kunstmuseum van de Verenigde Staten). Mocht dit niet lukken, dan hebben ze ook nog een jeans liefhebber op het oog die geïnteresseerd is de broek aan te schaffen om hem te dragen.