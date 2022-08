3 digitale (mode)ontwerpers die je wil kennen

Digitaal ontwerpen heeft nieuwe deuren geopend voor ontwerpers en makers die de mode-industrie op een andere manier willen betreden. Hoewel de tools en technologie zich blijven ontwikkelen voor deze vrij nieuwe manier van creëren, biedt het medium bijna onbeperkte ontwerpmogelijkheden en biedt het ontwerpers een vrije ruimte om te verkennen.

Velen kozen vooral voor deze vorm van digitalisering van de mode tijdens de pandemie, toen thuiswerken de norm werd en kwesties rond duurzaamheid en het klimaat werden aangescherpt. Voor degenen die dat deden, werd het niet noodzakelijkerwijs een vervanging voor traditioneel ontwerpen, maar een uitbreiding van hun werk, waardoor het een andere route aanbood om hun ontwerpidentiteit in een meer open formaat te verkennen.

FashionUnited sprak met drie digitale ontwerpers die furore maken in de sector over hoe ze zijn begonnen, hoe ze hun waarden hebben vertaald en waar ze de digitalisering van de mode in de toekomst zien.

Image: Davina India

Davina India: "Digitalisering is niet tegen te houden

In het werk van de in Duitsland gevestigde ontwerper Davina India komen futuristische en organische vormen samen, waarbij ze zich laat inspireren door de kunst van de natuur en door zich voor te stellen hoe het leven op andere planeten eruit zou kunnen zien. Haar pad naar digitaal design kwam voort uit haar liefde voor avant-gardistische silhouetten, een interesse die ze ontdekte tijdens haar studie Fashion Design. De kledingvormen die ze wilde maken waren niet te maken van conventionele materialen, vertelde ze FashionUnited, dus stapte ze in de wereld van digitaal 3D-ontwerp, een gebied dat ze nog niet had verkend, terwijl ze ernaar streefde te experimenteren en kledingstukken te creëren die onafhankelijk waren van de wetten van de fysica.

Image: Davina India

Als ze digitaal ontwerpen vergelijkt met het fysieke, zegt India dat het haar eindeloze mogelijkheden en vrijheid geeft in haar ontwerpproces. Bij het opbouwen van een stuk, bijvoorbeeld, kunnen nieuwe ideeën de vorm nog veranderen nog steeds worden geïmplementeerd, waardoor ze experimentele vrijheid kreeg. "De toekomst is digitaal," zo vertelt ze over het belang van deze methode. "Digitalisering is niet tegen te houden. Vroeg of laat zal het elk deel van ons leven beïnvloeden. Je kunt tegenwoordig zelfs digitaal land kopen, dus ik denk dat we ons ook kunnen voorstellen hoe de toekomst eruit zal zien. In het geval van mode is en blijft het de meest duurzame manier om mode te creëren."

Hoewel haar ontwerpen nog niet kunnen worden gekocht, vertelt ze dat er een aantal fotografen, stylisten en tijdschriften waren die belangstelling hebben getoond voor haar digitale kleding en bewerking op het menselijk lichaam. Op de vraag hoe zij de toekomst van haar werk ziet, merkt India op dat zij haar ontwerpen zowel in de fysieke als in de digitale ruimte wil ontwikkelen en voegt eraan toe: "Ik zou mijn digitale stukken ook in het echte leven willen produceren. Dat omvat accessoires en meer. We zullen zien wat er komt."

Image: Xtended Identity x Valslooks

Xtended Identity: 'Ons doel is om ieders identiteit uit te breiden'

Xtended Identity is het best te omschrijven als een door vrouwen geleid digitaal ontwerplab, mede opgericht door creatief trio Yunjia Xing, Ziqi Xing en Aria Bao nadat ze elkaar ontmoetten tijdens een masteropleiding in Londen. Het collectief kwam samen om een digitale showroom voor hun werk te ontwikkelen nadat ze door covid-gerelateerde problemen moeite hadden om hun ontwerpen te laten zien. Op dat moment begonnen ze te beseffen wat digitalisering allemaal mogelijk maakt, waarover Ziqi Xing opmerkt: "Het opent eigenlijk meer mogelijkheden en kansen voor jonge ontwerpers."

Terwijl de groep momenteel prioriteit geeft aan het opbouwen van hun merkimago, blijven ze hun mythische design esthetiek verkennen, vaak gekenmerkt door pasteltinten en fantasie-achtige vormen - elementen die volgens Xing, de ontwerper van de groep, van nature passen bij het publiek dat hen heeft ontdekt. "We kunnen dingen ontwerpen die niet echt bestaan, die tegen de zwaartekracht, tijd en ruimte ingaan," aldus Xing. "Ons doel is om ieders identiteit en hun digitale voetafdruk uit te breiden."

Image: Xtended Identity x Koko Barno

Gebruikers kunnen de digitale kleding en kleding van de groep dragen door middel van real-time augmented reality (AR) filters, een medium dat volgens het trio veel te bieden heeft en iets waar Xing in de toekomst mee zal blijven werken. Volgens de ontwerper hebben AR-tools de groep ook in staat gesteld om te werken aan hun doel om 'phygital' producten te ontwikkelen, een element dat prominent aanwezig was in eerdere samenwerkingen met andere merken en ontwerpers, waarbij ze fysieke items tot leven brachten in de digitale wereld.

Nu bereidt het collectief zich voor op de lancering van een non-fungible token (NFT) in wat hun eerste verkenning van Web3 zal zijn, terwijl ze ook naar de toekomst kijken en waar ze zullen staan in zowel de gaming- als de mode-industrie. Voor Xing is de belangrijkste factor dat ze vrouwen en de LGBTQ-gemeenschap sterk vertegenwoordigen in het digitale landschap, waarbij ze hun waarden en inspanningen uitdrukken voor een divers publiek. "We willen een solide ecosysteem bouwen voor ons publiek en ons merk," concludeert Xing.

Image: Yimeng Yu

Yimeng Yu: 'Het kan de grenzen van de fysieke wereld doorbreken'

Voor Yimeng Yu heeft digitale methodologie altijd een grote rol gespeeld in haar onderzoek in verschillende stadia van haar carrière. Het droeg vooral bij aan haar tijd als onafhankelijk kunstenaar, waarin ze samenwerkte met een aantal bedrijven, merken en tijdschriften. Naarmate de pandemie zich verder ontwikkelde, begon haar aandacht echter vooral uit te gaan naar digitalisering, omdat ze zich bewust begon te worden van de eindeloze mogelijkheden die digitale hulpmiddelen met zich meebrachten. "Het was een interdisciplinaire praktijk," voegt ze eraan toe.

Sinds ze het domein van digitaal design heeft verkend, heeft Yu's overzicht van de ruimte zich uitgebreid, omdat ze vindt dat de grenzeloze experimenten die ermee gepaard gaan haar verbeelding kunnen bevrijden. "Het kan de grenzen van de fysieke wereld doorbreken om artistieke taal te vernieuwen in termen van texturen, structuren, silhouetten enzovoort," zegt ze. "Tegelijkertijd biedt het een duurzame manier om de efficiëntie van het ontwerp sterk te verbeteren en is het ook in staat om een link te leggen met intelligente productie en nauwkeurige contrapuntproductie."

Image: Yimeng Yu

Haar buitenaardse werk, dat vooral aantrekkingskracht uitoefent op mensen uit de creatieve en culturele industrie, draait om de esthetiek van 'Parametric Nature'. Yu's gebruik van kunstmatige bewerking contrasteert met die van vormen die natuurlijk gegroeid lijken te zijn, waardoor ze naar eigen zeggen 'orde' heeft gebruikt om 'wanorde' te creëren. Over haar ontwerpen vertelt Yu het volgende: "In mijn werk kun je de symbiose zien tussen kunstmatig en natuur, de combinatie van machines en biologie, en de botsing tussen rationaliteit en gevoeligheid."

In de toekomst hoopt de jonge creatieveling digitale mode tot een onderdeel van haar onderzoek te maken door zich te richten op computation design en digitale fabricage als kern. Daarnaast hoopt ze haar praktijk uit te breiden van mode naar meer interdisciplinaire gebieden en nieuwe toepassingsscenario's te innoveren.

Image: Yimeng Yu

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.