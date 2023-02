3 Trends voor 2023, rechtstreeks beïnvloed door de veranderende wereld om ons heen

In de nasleep van de pandemie en een hele reeks natuurrampen wordt de wereld zich snel bewust van de noodzaak tot aanpassing en bijsturing om te kunnen blijven bestaan. Dat niet alleen, er is ook een verschuiving merkbaar in het consumentensentiment en gedragsaanpassingen worden zichtbaar in de hele mode-industrie. Op basis van onderzoek van WGSN, en informatie die door het bureau met FashionUnited is gedeeld, zijn drie bepalende trends te fileteren waar we dit jaar op moeten letten en die aansluiten bij deze nieuw gevormde overlevingsmentaliteit en alle maatschappelijke aspecten die daarmee samenhangen.

Modulaire kleding

Nike ISPA Link. Image: Nike

Multifunctionele kleding en modulaire kledingstukken spelen een prominente rol in het WGSN rapport, kenmerken die verband houden met zowel reizen als sportprestaties, twee levensstijlkenmerken die bepalend zijn voor de veranderende mentaliteit. Een van de belangrijkste aandachtspunten is de multifunctionele sneaker, waarbij de typische trainer in een handomdraai outdoor-ready kan worden gemaakt. WGSN legde ook de nadruk op deze eigenschap in kleding, waarbij kledingstukken bagagevriendelijk worden gemaakt met meerdere gebruiksmogelijkheden, zodat ze gemakkelijker kunnen worden meegenomen. In het rapport worden stukken voorgesteld zoals een cargo-broek die als zwemshort kan worden gedragen of slippers die in laarzen kunnen worden veranderd. Deze multifunctionele ontwerpen moeten het winkelend publiek zowel veelzijdigheid als waar voor hun geld bieden, vooral in tijden waarin consumenten steeds vaker krap bij kas zitten.

De nieuwe gebruikskleding

Eastpak x A-Cold-Wall bag collaboration. Image: Eastpak

Net als de voorgaande trend is ook WGSN's kijk op utility wear gericht op prestatie-eigenschappen en modulair design. Voor utility is het concept echter aangepast aan de luxemarkt. Het combineert de terugkeer van post-pandemische reizen tegen de achtergrond van wereldwijde onzekerheid en onvoorspelbaarheid in het weer, waardoor een survivalistische levensstijl wordt gestimuleerd die van beschermend design de nieuwe standaard maakt. De trend wordt gekenmerkt door technische kenmerken die de veiligheid van een kledingstuk vergroten, zoals snelsluitingen en scheurvaste materialen. WGSN merkte verder op dat deze verschuiving ook gevolgen heeft gehad voor kleine luxe lederwarenbedrijven, die naar eigen zeggen met dit thema experimenteren via artikelen als heuptassen.

Alternatieven voor algen

The algae-based midsole from Lane Eight. Image: Lane Eight

In de zoektocht naar meer milieuvriendelijke productiemethoden, is het gebruik van natuurlijke ingrediënten natuurlijk in opmars omdat ze op dit gebied waardevol blijken te zijn. Hernieuwbare algen zijn een materiaal waarvan WGSN verwacht dat het steeds vaker zal worden gebruikt voor de productie van vezels, vulschuim en stoffen met een lagere milieuimpact. Het organisme heeft licht, CO2 en water nodig om snel te groeien, en heeft eigenschappen waardoor het kunststof opties voor producten als schoenen kan vervangen. Voor kleding zegt de organisatie dat algen in opkomst zijn als "een alternatief voor grondstoffenintensieve synthetische stoffen", zoals nylon, en dat veel merken het ingrediënt al in proefprogramma's gebruiken. "Verwacht dat algen in 2023 en daarna tot bloei zullen komen in de mode", concludeerde WGSN.