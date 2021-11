5 dingen die je moet weten over de Y2K-trend

Als de mode er nog eens aan herinnerd moest worden dat trends altijd terugkomen, dan is de huidige rage van de millenniumstijl Y2K daar een goed voorbeeld van. Van de achtergrond en hoe het begon, tot de belangrijkste items om in te investeren: FashionUnited heeft de vijf dingen die je moet weten over deze trend op een rijtje gezet.

Gen Z startte de trend op TikTok

Met de toenemende populariteit van TikTok tijdens de pandemie, zijn er ook veel bewegingen op het platform ontstaan. Een van de belangrijkste modetrends die opdook? De Y2K-stijl. Gen Z en Millennials hebben deze herkenbare stijl, die knipoogt naar de noughties, overgenomen. Van crop tops aan het eind van de jaren negentig tot heupbroeken aan het begin van de jaren 2000: de kledingstukken die twee decennia geleden werden gedragen, maken een comeback nu de jongere generaties hun jeugdsentiment omarmen.

A—Company SS22

Een trend die past bij onzekere tijden

Het begin van het millennium ging gepaard met een hoop onzekerheden, van samenzweringstheorieën die voorspellen dat de wereld zou vergaan tot hoopvolle verwachtingen van de technologie. Vandaag de dag zien we onszelf in vergelijkbare tijden met een toekomst die allesbehalve zeker lijkt. Gen Zers vinden troost in wat ze al kennen en wat vertrouwd aanvoelt, vandaar een teruggrijpen naar stijlen die ze zich goed kunnen herinneren. Nostalgie speelt ook een rol in het groeiende succes van de trend - dat wordt nog eens benadrukt door de vele tv-reboots zoals Gossip Girl, Sex and the City, Friends of Legally Blonde.

Balmain SS22

Een mix van popcultuur en technologie

De Y2K-trend mengt elementen uit de popcultuur met technische details uit het begin van de jaren 2000, waarbij futuristische details worden vermengd met retro-inspiraties. De internethausse zorgde ervoor dat chunky sneakers, basic T-shirts, denim op denim en losse tailored items de voorhoede van de mode werden, terwijl de popcultuur baguette schoudertassen, cropped en tie-front tops, laag uitgesneden zwembroekjes, bodycon jurken, velours trainingspakken en bubblegum roze populariseerde. Tegenwoordig haalt de trend inspiratie uit iconen zoals Carrie Bradshaw, de Bratz-poppen en personages uit Clueless, Gilmore Girls en Mean Girls.

Blumarine SS22

De belangrijkste stukken krijgen een facelift

Hoewel sommige items uit de jaren 2000 hun oorspronkelijke stijl behouden voor de komende seizoenen, hebben veel kenmerkende stukken een update gekregen, met als belangrijkste de Saddle Bag van Dior, de Baguette bag van Fendi en de lichaams- en buikkettingen van Chanel. We zien nieuwe versies van grove platform schoenen en metallic items, terwijl plooirokken iets langer lijken, vaak in neutrale, elegante tinten die gemakkelijk gemixt en gematcht kunnen worden .

Chanel SS22

2021's stijlen zijn ontworpen om lang mee te gaan

Maar 2021's kijk op de millenniumtrend bestaat ook uit klassiekers die jaren later nog gedragen kunnen worden. Het minimalisme van Jacquemus knipoogt op een chique, ingetogen manier naar de stijlen van de jaren 90, terwijl A-Company een pak presenteerde dat keer op keer gedragen kan worden. Bij Balmain waren de laag uitgesneden zwembroekjes en tube tops sober en werden ze enkel geaccentueerd door gouden details voor een geraffineerde look. Hoewel getinte zonnebrillen, bandana's en bucket hats deel uitmaken van de hedendaagse kledij, leidt het geen twijfel dat de ontwerpers key items in gedachten hebben die we het volgende decennium kunnen vasthouden.

Ludovic de Saint Sernin SS22

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.