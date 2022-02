5 streetstyle trends gespot tijdens Stockholm Fashion Week

De bezoekers van het herfst/winter 2022-evenement van de Stockholm Fashion Week toonden collectief de verheven stijlwaarden waar de Scandinavische mode bekend om staat.

Clean-cuts, high-end minimalisme en slanke tailoring vormen de kern van de Scandinavische esthetiek, en de streetstyle van deze editie vormde daarop geen uitzondering. De looks varieerden van chique casual pasvormen tot gestructureerde tailoring en klassieke silhouetten die een terugkeer maakten.

Terwijl het Zweedse modecentrum zijn deuren sluit voor dit seizoen, heeft FashionUnited vanuit een behoorlijk besneeuwd Stockholm een overzicht samengesteld van de populairste trends onder de aanwezigen van het evenement.

1. Pilotenjacks

Of het nu een oversized of een cropped jasje is, het pilotenjack was regelmatig te zien, zowel op straat als op de catwalks van de Zweedse modeweek. De tijdloze jasl bleek populair bij veel aanwezigen als het outerwear kledingstuk bij uitstek voor het winterseizoen. Specifiek verschijnend met een pluizige voering en oversized kraag, ontpopte de basisstijl zich meer als een mode-item, vaak zonder de traditionele ontwerpdetails zoals een riem in de taille.

2. Gestructureerde pakken

Het gestructureerde pak was dit jaar een verrassend vaak voorkomend designelement onder de aanwezigen. Overdreven schoudervullingen en getailleerde kleding stonden in contrast met de meer nonchalant geklede gasten, die in plaats daarvan kozen voor loose-fits en baggy kleding. Veel pakontwerpen neigden naar klassieke tattersall of madras stofpatronen die de formele kledingtrend verder benadrukten. De stijl was ook te zien op een aantal catwalks, zoals die van Filippa K, die eveneens koos voor strak gesneden kleding.

3. Klassieke trenchcoats

De trench was een van de meest prominente stijlen die dit seizoen op de straten van Stockholm te zien waren.Het klassieke silhouet in het bijzonder leek een populaire favoriet voor veel van de aanwezigen te zijn. Bijna alle mensen die de conventionele jas omarmden hielden vast aan de typische neutrale tinten, met riem de vast of los om de outfit eronder te showen.

4. Casual chic

In lijn met de huidige casual lifestyle trends kozen veel gasten voor een relaxte look waarbij comfort en stijl voorop stonden. Oversized hoodies en knusse joggingbroeken werden aangekleed met opvallende accessoires, jassen met dubbele knopen en opvallende schoenkeuzes, zoals moon boots of trendy sportschoenen. De casual route lijkt een slim alternatief gezien de vaak lange dagen op de modeweken.

5. Statement jassen

De longline jas is een klassieke winterstijl, maar dit jaar kozen de aanwezigen voor meer gedurfde interpretaties die het standaard silhouet een beetje meer leven inbrachten. Gedurfde graphics en levendige kleuren waren prominente ontwerpdetails die de jas op de voorgrond van de outfit van de drager plaatsten, waardoor het een statement piece werd dat zijn mannetje stond. Gedurfde jassen waren ook te zien op de catwalks van een aantal ontwerpers, waaronder Stand Studio, dat een breed scala aan felle, harige jassen met felle primaire kleuren en overdreven vormen presenteerde.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.