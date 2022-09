7 hoogtepunten van de modeweek in Berlijn, van vintage kleermakerswerk tot dramatische jurken

Berlijn - De Berlin Fashion Week keerde opnieuw terug naar de Duitse hoofdstad en liep van 5 tot 10 september. Het programma zat boordevol met 36 runway shows, 25 tentoonstellingen en installaties, twee conferenties en een reeks feesten en nevenevenementen.

Gedurende de hele week was de stad de thuisbasis van onder andere de Berlin Fashion Summit, waar panels discussieerden over het onderwerp duurzaamheid naast een bijbehorende tentoonstelling, en een aantal studiobezoeken als onderdeel van het onlangs gelanceerde Studio2Retail-concept van de organisatie. Dit initiatief heeft als doel merken direct met consumenten in contact te brengen. Feestjes en andere gelegenheden versterkten het concept, dat ook de lancering van een circulaire pop-up winkel omvatte, georganiseerd door het duurzame label Zamt en de modeverhuur app Clothesfriends.

De nadruk werd weliswaar gelegd op Duitse ontwerpers, maar Berlin Fashion Week bracht ook een aantal internationale spelers voor het voetlicht, waaronder meer dan 35 Oekraïense ontwerpers die deelnamen aan verschillende catwalks of tentoonstellingen in Berlijn en zo de kans kregen om hun collecties aan een internationaal publiek te tonen. Hieronder heeft FashionUnited een aantal van de meest opmerkelijke runways en evenementen van MBFW Berlijn uitgelicht.

Bobkova: vintage-geïnspireerde kleermakerij

Het Oekraïense label Bobkova sloot zich dit seizoen aan bij de BFW line-up en presenteerde een SS23-collectie die in het teken stond van "vrijheid op grote schaal", aldus het persbericht. De boodschap refereerde zowel aan de vrijheid van het eigen land als aan de vrijheid van identiteit, getoond door stijlen die gender-specifieke conventies trachtten te doorbreken. De technische aspecten van de collectie waren geïnspireerd op traditionele Japanse uniseks pasvormen, zoals de getailleerde rok- en broekpakken naast de oversized shirts en asymmetrische jurken.

Image: Bobkova SS23

De ontwerpster van het label, Kristina Bobkova, liet zich voor het kleurenpalet van dit seizoen inspireren door de bloesembomen in haar geboortestad Kyiv en bood looks in geel, lichtroze en crèmewit die contrasteerden met het smaragdgroen, de aardbruine tinten en de zilveren accenten. Bobkova onderzocht ook traditionele Oekraïense ambachten voor de accessoires van de lijn, onder meer voor het maken van de kralen van de juwelen die werden gebakken in ovens in de Oekraïense regio Ternopil. Het accessoireaanbod maakt deel uit van een samenwerking met het duurzame Duitse tassenmerk Chris Bader, dat tijdens de Berlin Fashion Week werd gelanceerd en later ook in New York, Shanghai en Parijs zal verschijnen.

Image: Bobkova SS23

Marcell von Berlin: de metaverse naar de retail brengen

In het kader van het Studio2Retail-concept van de German Fashion Council werden in verschillende winkels en ontwerpstudio's in de stad presentaties en evenementen georganiseerd. Een van de evenementen was de opening van een nieuw winkelconcept voor Marcell von Berlin, die het metaverse in zijn winkelruimte verwelkomde.

In de Berlijnse flagshipstore van de ontwerper implementeerde Marcell von Berlin augmented reality (AR) vensters waar een QR-code, eenmaal gescand, de bezoeker in staat stelt de volledige nieuwe collectie van het merk op zijn toestel te bekijken. In de winkel konden bezoekers ook een metaverse omgeving en digitale iteraties van Marcell von Berlin's ontwerpen via een computer verkennen, waaronder een virtuele handtas en jurk die werden tentoongesteld in een op de woestijn geïnspireerde online ruimte.

Image: Showz x Marcell von Berlin

Tegen FashionUnited zei Ayan Yuruk, oprichter van het creatieve agentschap Showz dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het winkelconcept, dat het gebruik van AR het merk in staat stelde om zijn hele collectie op een nieuwe en spannende manier te laten zien. "Mensen hebben echt interactie met het display en zijn nieuwsgierig, het is zo makkelijk te gebruiken," merkte hij op, eraan toevoegend dat het metaverse aanbod een nieuwe divisie van zijn bedrijf was, ontworpen om klanten onbeperkte retailmogelijkheden te bieden.

De collectie 22/23 zelf is geïnspireerd op Los Angeles, waar Marcell von Berlin ook een basis heeft, met verwijzingen naar de bergachtige landschappen en woestijnvalleien van het gebied. Kleurrijke oversized pakken en stukken met slangenprint werden gecreëerd om overdag te dragen, terwijl minirokjes en paillettenjurken, compleet in donkerdere tinten, een optie voor de avond en nacht vormen. De collectie zal vanaf oktober online te koop zijn in de online shop van het merk en in de flagship stores in LA en Berlijn.

Image: Marcell von Berlin 22/23 Collection

Dawid Tomaszewski: avondkleding met een twist

Geïnspireerd door de mode uit de jaren '70 presenteerde David Tomaszewski in zijn nieuwste collectie 'Intimate Realm' zijn visie op avondkleding. De Berlijnse ontwerper koos ervoor om voor elk stuk sterk verschillende silhouetten te verkennen en bracht verschillende vormen en snitten samen die werden gecombineerd met felgekleurde materialen en contrasterende texturen.

Image: Dawid Tomaszewski

Vijf van de kledingstukken waren te zien op Tomaszewski's BFW-evenement in Berlijn, dat werd gehouden in een zaal in het Humboldt Forum met uitzicht op het dak van de stad. De tentoongestelde stukken omvatten een felgroene japon met een volle tule rok, een rode grafische bloemenset in een satijnachtig materiaal en een chiffon tweedelig stuk dat zwaar versierd is met paillettendetails. Tijdens het evenement konden de gasten ook de collectiefilm van de ontwerper bekijken, waarin nog meer stukken uit de lijn te zien waren.

"Elke collectie wordt mijn opnieuw droomproject," legde Tomaszewski uit in een persbericht. "En in elke collectie zit mijn inspiratie op een bijna intieme manier verborgen. Op deze manier druk ik niet alleen mezelf en mijn creativiteit uit, maar wil ik ook de kijker uitnodigen om te dromen, om hem in zijn diepste wezen te raken en te inspireren."

Image: Dawid Tomaszewski

LML Studio

Designer Lucas Meyer-Leclère voerde tijdens de Berlijnse modeweek een uitgebreide performance op voor de show van zijn nieuwe collectie 'Sensible Ensemble' voor LML Studio. De show, die plaatsvond in Hotel Telegraphenamt, had als doel de schoonheid van diversiteit in saamhorigheid te vieren, een kenmerk dat duidelijk naar voren kwam in zowel de casting van de show als de uitgebreide collectie.

Het evenement begon rustig, met een enkel model in een gereconstrueerd kort pak. Hij werd gevolgd door een snelle catwalk waar de modellen door de ruimte liepen met een reeks van gekartelde overhemden en pakken, die elk een gemoderniseerde versie van historische kleermakerij demonstreerden. Dit thema liep als een rode draad door de lange collectie, die varieerde van gedeconstrueerde vintage kleding versierd met verf tot ingewikkelde gebreide sets die werden aangetrokken door vier modellen die een Duits lied ten gehore brachten.

Image: LML Studio

Image: LML Studio

Image: LML Studio

Sf1og

Voor Sf1og, een Duits merk geleid door Rosa Dahl, werd een apocalyptische ervaring uitgebeeld in de show en de omgeving. Het evenement zelf vond plaats in de Feuerle Collection, een telecommunicatiebunker die dateert uit de Tweede Wereldoorlog en sindsdien is gerenoveerd door de Britse architect John Pawson. Verspreid over de dreigende locatie was een privécollectie van meubilair en kunst gecreëerd door een selectie internationale hedendaagse kunstenaars.

Image: Sf1og

Tijdens de show liepen de modellen rond op de schemerig verlichte catwalk, terwijl ze hun voeten voortsleepten op de klanken van een live cellist die het dystopische gevoel van het evenement versterkte. De kleding benadrukte de sfeer nog meer, met losse zomen en gedeconstrueerde silhouetten die rond de lichamen van de modellen hingen en gewikkeld waren. De collectie, 'Untitled', richtte zich vooral op het belang van vakmanschap, met materialen en technieken die werden toegepast in een poging om een duurzamere toekomst te bevorderen.

Tijdens de catwalk show werd ook de samenwerking van Sf1og met Converse en Sidestep getoond, die beide een reeks verschillende Converse stijlen aan het merk leverden, zoals de Chuck 70 en Chuck Taylor All Star Terrain.

Image: Sf1og

Susumu Ai: traditioneel vakmanschap keert terug in de schijnwerpers

Voor de openingsdag van Berlin Fashion Week koos het Japans-Duitse merk Susumu Ai het Samurai Museum in Berlijn als decor voor de showcase van zijn collectie. De show van het merk vond plaats in een open ruimte en op een podium in het museum, omringd door historische objecten en multimedia-installaties die de geschiedenis van de samoerai in beeld brachten en naadloos aansloten bij de Japans geïnspireerde lijn van Susumu Ai.

Een handvol professionele Taiko-artiesten, een Japanse drumstijl, droegen items uit de nieuwe SS23-collectie terwijl ze in de loop van de avond een aantal instrumentale liederen ten gehore brachten. Voor de stukken uit de lijn werden speciaal uit Japan afkomstige stoffen gebruikt, met silhouetten die zowel traditioneel als modern vakmanschap samenbrachten.

In een persbericht zei Alisa Menkhaus, oprichter en art director van Susumu Ai, het volgende: "Expressie van traditioneel vakmanschap is een van de belangrijkste waarden voor het merk. Daarom was het Samurai Museum de ideale locatie om dit principe tot uitdrukking te brengen, waar het decor perfect samenging met de culturele aspecten van het merk."

Image: Susumu Ai

Image: Susumu Ai

William Fan: van dag- tot clubkleding

William Fan's 'Eternity' collectie werd getoond in een oude metroschacht aan de Potsdamer Platz, waar een startbaan zich uitstrekte door de kronkelende tunnel. Modellen liepen door de locatie onder discoballen en flikkerende lichten terwijl zware clubmuziek door de luidsprekers pompte. De sfeer werd weerspiegeld in de collectie van Fan, die heen en weer schakelde tussen fonkelende pailletten en gestructureerde silhouetten in gereconstrueerde garderobestukken.

Scherpe tailoring werd gecombineerd met asymmetrische silhouetten en experimentele draperieën, terwijl andere looks bestonden uit glinsterende jassen die reflecteerden op de omgeving van de drager. De ontwerper verkende ook een nieuwe reeks technische elementen, zoals plooien en opengesneden randen, aanwezig in onder andere gereconstrueerde minirokjes. Veel van de uitgesneden ontwerpen waren gemaakt om optionele stylingmogelijkheden te bieden, wat experimenteren aanmoedigde.

Image: William Fan, photo by Julian Wiesmes

Image: William Fan, photo by Julian Wiesmes

FashionUnited werd door Fashion Council Germany uitgenodigd.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.