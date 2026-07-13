Aanwezigheid Indiase haute couture 'had al veel eerder moeten gebeuren', zegt ontwerper Manish Malhotra

Indiase ontwerpers zijn steeds vaker aanwezig tijdens de Paris Haute Couture Week. Een vertegenwoordiging die ‘al veel eerder had moeten gebeuren’ voor een land dat lang een rol achter de schermen speelde, vertelt de nieuwste nieuwkomer, Manish Malhotra, aan AFP.

Malhotra (59) is deze week de vierde Indiase ontwerper na Rahul Mishra, Gaurav Gupta en Vaishali S die toetreedt tot de officiële Parijse kalender. Dit wordt beschouwd als het meest elitaire podium van de wereldwijde mode-industrie.

De bekendste Europese huizen, van Chanel tot Christian Dior, vertrouwen al lang op Indiase borduurders en textielmakers voor hun spectaculaire, unieke creaties.

Manish Malhotra Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Maar Indiase ontwerpers zetten nu lokale ambachtslieden in om de Parijse smaakmakers uit te dagen. De sector bediende traditioneel de royalty, maar richt zich nu op beroemdheden en andere wereldwijde vips.

Malhotra vertelt een dag na de presentatie van een zeer persoonlijke collectie van sterk gestructureerde jurken in Parijs aan AFP: “Ik vind dat het al lang had moeten gebeuren.” De collectie is een eerbetoon aan zijn onlangs overleden moeder.

Manish Malhotra Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“India is cultureel zo rijk op het gebied van textuur en textiel, architectuur, juwelen en borduurwerk. Het heeft zo'n erfgoed van koningen en koninginnen.”

“Weet je, ik vind dat het de hoogste tijd was,” voegt hij eraan toe.

De Franse Haute Couture and Fashion Federation (FHCM) diversifieert actief de labels die in Parijs aanwezig zijn door ontwerpers van buiten Europa en het Westen uit te nodigen.

Malhotra geeft toe zenuwachtig te zijn voor zijn eerste show op woensdag. De show, getiteld "Maa", weerspiegelt zijn diepe band met zijn moeder, die hij slechts drie maanden geleden verloor.

Manish Malhotra Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Er is niets groters dan Paris Haute Couture. Dit is het ultieme platform,” zegt hij.

Hij legt uit: “Tijdens de voorbereidingen kwam ik steeds terug bij het verhaal van mijn moeder. Op een gegeven moment zei ik: ‘Weet je wat, Parijs kent me niet, en als ze me gaan leren kennen, moeten ze weten wat ik nu voel’.”

“En eerlijk gezegd, ben ik nog steeds erg aangedaan door haar verlies.”

Manish Malhotra Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De openingsoutfit is een dramatische, lange jas met sculpturen van een jongen en zijn moeder in verschillende levensfasen. Een andere jurk heeft uitgebreide uitsnijdingen van een moeder en een jongen aan de voorkant, die elkaar omhelzen als het model beweegt.

Malhotra, geboren in een middenklassegezin in Mumbai, begon met het maken van kostuums voor Bollywood voordat hij overstapte op couture en bruidsmode.

Zijn beslissing om in Parijs te showen onderstreept zijn groeiende internationale ambities. Hij lanceerde aparte sieraden- en beautylijnen en opende zijn eerste buitenlandse boetiek in Dubai in 2023.

Manish Malhotra Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hij werd ook een virale sensatie na het Met Gala van dit jaar. Hij droeg een jas en een cape met sculpturale en geborduurde eerbetonen aan Mumbai.

Hij kleedt ook Amerikaanse supersterren, van Rihanna tot Jennifer Lopez.

“Na 35 jaar werken, wat is de volgende uitdaging voor mij?” zegt hij.

“Misschien een atelier in Parijs, misschien een winkel in New York?”

Manish Malhotra Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Manish Malhotra Haute Couture FW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight