About You lanceert bruismodecollectie met Kaviar Gauche

De online moderetailer About You, gevestigd in Hamburg, en het Berlijnse modehuis Kaviar Gauche zijn een nieuwe samenwerking aangegaan. Vrijdag lanceerden ze het gezamenlijke bruidsmodelabel 'Fleur by Kaviar Gauche'. De collectie, die uit 43 delen bestaat en ook sluiers en bloemaccessoires omvat, is per direct verkrijgbaar via alle online platforms van About You, aldus het bedrijf.

Julian Jansen, directeur Content bij About You, prees de samenwerking. In een statement zei hij: “We zijn er trots op dat we samen met Kaviar Gauche de eerste collectie van hun nieuwe label Fleur by Kaviar Gauche lanceren. Deze merkopbouw is bijzonder voor ons, omdat we erin slagen een exclusief luxury brand toegankelijker te maken voor een breder publiek.”

Alexandra Roehler en Johanna Kühl richtten het merk Kaviar Gauche op in 2004. Met de vaak spectaculaire modeshows was het label lange tijd een van de hoogtepunten van de Berliner Fashion Week. Sinds enkele jaren concentreert het zich echter voornamelijk op exclusieve bruidsmode en accessoires.