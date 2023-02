Accessoires inkoopgids FW23

We staan aan de vooravond van de catwalks voor het seizoen FW23, met New York vanaf 10 februari. Op het gebied van accessoires kunnen inkopers aanwijzingen vinden in de meer vooruitstrevende looks van de laatste herfst/wintercollecties.

Hoofddeksels: mutsen en petten in imitatiebont

Image: Gucci fw22/Launchmetrics Spotlight

Voor Gucci toonde Alessandro Michele een trappershoed in neongroen.

Image: Versace fw22/Launchmetrics Spotlight

Bij Versace was een bucket hat in roze, rood en zwart de accessoire van een look in dezelfde kleurstelling.

Image: Hui fw22/Launchmetrics Spotlight

Hui Zhou Zhao toonde een witte bontmuts.

Halsbedekking: nylon sjaals

Image: Anteprima fw22/Launchmetrics Spotlight

Bij Anteprima was een selectie nylon sjaals te zien, waaronder een beige sjaal met geborduurde stickers die bij een jas paste.

Image: Ferrari fw22/Launchmetrics Spotlight

Rocco Lannone voor Ferrari toonde drukke gemengde prints in een neon kleurenpalet.

Image: Roksanda fw22/Launchmetrics Spotlight

Roksanda Ilincic gebruikte een nylon sjaal in gebroken wit als accessoire bij een volumineuze jas van imitatiebont.

Riemen: meerdere riemstijlen

Image: Miu Miu fw22/Launchmetrics Spotlight

Miucca Prada voor Miu Miu toonde identieke bruine riemen met gouden gespen gestapeld op een geruite minirok met dubbele riemlussen.

Image: Peter Do fw22/Launchmetrics Spotlight

Bij Peter Do werden drie zwarte leren riemen met verschillende breedtes en gespen gestapeld over een plooirok en zwarte blouse met een leren bolero.

Image: Altuzarra fw22/Launchmetrics Spotlight

Joseph Altuzarra gebruikte twee riemen, de ene was een mix van schelpen en zilver op leer; de tweede was zilver op leer, getoond over een leren rok met maximale lengte.

Handtassen: zachte vormen

Image: DSquared2 fw22/Launchmetrics Spotlight

Verschillende ontwerpers toonden zachte tassen van synthetische materialen. Bij Dsquared2 toonde de Caton-tweeling een caramelkleurige hobo-vorm.

Image: Givenchy fw22/Launchmetrics Spotlight

Bij Givenchy toonde Matthew M. Williams een zacht zwart gevlochten leren clutch.

Image: Bottega Veneta fw23/Launchmetrics Spotlight

Matthieu Blazy voor Bottega Veneta toonde een vierkante clutch in zacht bordeauxrood leer.

Schoeisel: witte enkellaarsjes met zware naaldhakken

Image: Balmain fw22/Launchmetrics Spotlight

Bij Balmain toonde Olivier Rousteing een enkelhoog model met sleehak en details van skischoenen.

Image: Boss fw22/Launchmetrics Spotlight

Boss-ontwerper Marco Falcioni toonde witte leren moto-laarzen met zwarte riemen.

Image: Rian Fernandez fw22/Launchmetrics Spotlight

De Filipijnse ontwerper Rian Fernandez toonde een witte Chelsea laars met spekzolen.