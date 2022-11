Ace & Tate breidt collectie uit met skibrillen

Ace & Tate heeft hun collectie uitgebreidt met skibrillen, zo deelt het merk in een persbericht.

Het merk ontwikkelde één strak en minimalistisch ontwerp met verwisselbare glazen dat te verkrijgen is in drie verschillende kleuren. Met de brillen wilt het merk zowel praktische als esthetische wensen vervullen in een markt waar de meeste andere producten van sportbrillen “functie boven fashion stellen”.

De brillen zijn te verkrijgen vanaf 130 euro in de online shop van het merk en in achttien winkels in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, België en Groot-Brittannië.

Skibrillen van Ace & Tate. Beeld: Ace & Tate

Skibrillen van Ace & Tate. Beeld: Ace & Tate

Skibrillen van Ace & Tate. Beeld: Ace & Tate

Skibrillen van Ace & Tate. Beeld: Ace & Tate