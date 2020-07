ACM: verminder het aantal duurzaamheidskeurmerken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept bedrijven op om geen misleidende claims en logo’s meer te gebruiken als het gaat om duurzaamheid. Ook wil de organisatie dat het aantal duurzaamheidskeurmerken verminderd wordt omdat consumenten moeilijk onderscheid kunnen maken tussen de een en de ander, zo is te lezen in een persbericht.

De oproep doet ACM in de halfjaarlijkse oproep aan de politiek genaamd ‘Signaal’. ACM ziet ook graag dat de keurmerken strengere regels krijgen, bijvoorbeeld een verplichte accreditatie. “Informatie van bedrijven over bijvoorbeeld duurzaamheid moet eerlijk en begrijpelijk zijn. Alleen dan kunnen mensen weloverwogen keuzes maken tussen producten en diensten. Keurmerken, claims en logo’s helpen om goede keuzes te maken. Maar dan moeten de beloftes die ze doen wel worden waargemaakt,” aldus Martijn Snoep, de bestuursvoorzitter van ACM in het persbericht.

Sinds 2016 is volgens ACM geen verbetering geweest op het gebied van keurmerken, claims en logo’s. Destijds werd al vastgesteld dat er een wildgroei was van keurmerken. Zo zijn er bijna 250 keurmerken en logo’s die worden gehanteerd voor duurzaamheid.