Adidas biedt publiekelijk excuses aan inheemse bevolking in Mexico

In een ongebruikelijke verzoeningspoging heeft sportartikelenfabrikant Adidas, na felle kritiek op een sandalenontwerp, publiekelijk zijn excuses aangeboden aan inheemse vertegenwoordigers in Zuid-Mexico. Karen González, een vertegenwoordiger van Adidas Mexico, bood haar excuses aan tijdens een bijeenkomst in de betrokken gemeenschap in Villa Hidalgo Yalálag, in de staat Oaxaca. In Mexico werd het bedrijf beschuldigd van culturele toe-eigening.

Aan de bijeenkomst met muziek en dans namen ook inheemse mensen in traditionele kleding deel. Zij droegen de handgemaakte Huarache-sandalen, die als voorbeeld dienden voor de controversiële ‘Oaxaca Slip-On’ van Adidas.

De Amerikaanse ontwerper Willy Chavarria had het schoenmodel ontworpen naar het voorbeeld van de sandalen uit Oaxaca. De Mexicaanse presidente Claudia Sheinbaum had kritiek geuit op de commercialisering van een traditie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de makers.

Adidas zegt toe tot samenwerking

Na een gesprek met lokale autoriteiten las de Adidas-vertegenwoordiger een excuusbrief voor aan de inwoners van de gemeenschap. ‘Wij begrijpen dat deze situatie tot boosheid heeft kunnen leiden, en bieden daarvoor onze publiekelijke excuses aan’, zei González namens Adidas. ‘In de toekomst zullen wij het vermijden om te handelen zonder uw begeleiding en samenwerking’, beloofde ze.

Het Ministerie van Cultuur en Kunst van Oaxaca noemde de verontschuldiging een ‘historische daad van erkenning van de inheemse bevolking van Oaxaca’. Volgens een bericht in de krant ‘La Jornada’ meldde Adidas dat het product tot nu toe nog niet op de markt is gebracht.