Adidas combineert lifestyle en sport in nieuwe trainingscollectie voor vrouwen

Adidas presenteert met Originals Sport zijn eerste collectie, een combinatie van de kenmerkende Originals-look en de performancetechnologieën van het merk.

De lijn, geïnspireerd op het Superstar-trainingspak, is een vertaling van diens designelementen naar moderne trainingskleding, aldus Adidas donderdag. De collectie is voor vrouwen die tijdens het trainen hun persoonlijkheid willen uiten.

Adidas Originals Sport Credits: Adidas

Originals is de lifestyle- en heritage-divisie van Adidas, traditioneel gericht op streetwear en vrijetijdsmode en bekend van klassiekers als de Superstar. Met Originals Sport vertaalt het label deze designtaal voor het eerst naar functionele trainingskleding, waarmee het dichter bij de performance-divisie van het concern komt.

De collectie omvat sportbeha's met lichte en medium ondersteuning, 7/8- en lange leggings, tops zoals de ‘Superstar Bra Tee’ en de ‘Originals Sport Tank Padded’, aanvullende items zoals de ‘Superstar Midlayer’ en de ‘Originals Sport Coverup’, en een veelzijdig te combineren eendelig pak. Hierbij wordt gebruikgemaakt van materiaaltechnologieën als Adisoft, Lycra Adaptiv en Climacool voor ademend vermogen, bewegingsvrijheid en een aangenaam lichaamsklimaat.

Adidas Originals Sport Credits: Adidas

“Vrouwen herdefiniëren vandaag de dag hoe performance eruitziet. Ze zoeken trainingskleding die hun persoonlijkheid weerspiegelt, zonder in te boeten op functionaliteit”, aldus Lisann Costello, Vice President Product Design Partnerships & Sports Marketing bij Adidas.

De collectie is sinds 23 juli verkrijgbaar in de onlineshop van Adidas en bij geselecteerde retailers.

Adidas Originals Sport Credits: Adidas

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