Adidas en Bad Bunny lanceren sneaker getimed met de WK-finale

Adidas Originals en Bad Bunny markeren de aanloop naar de finale van de FIFA Wereldbeker 2026 met een nieuwe sneaker, geïnspireerd op een van de meest iconische voetbalsilhouetten van het merk. De Adidas Originals Bad Bunny F50 Ghost Sprint is een herinterpretatie van de F50-lijn, die teruggaat tot de ‘Spider’-voetbalschoen uit 2004. Het is een schoen met een laag profiel, ontworpen voor de straat in plaats van het veld.

Het ontwerp ontleent zijn naam en concept aan de wolfspin uit Puerto Rico, een dier dat op het eiland bekendstaat om zijn snelheid en een verwijzing is naar de roots van Bad Bunny. De schoen heeft een flexibele ‘Araña’-kooiconstructie en een gedeconstrueerd mesh, ontworpen voor tropische hitte. De kleurstellingen in Clear Blue, Clear Sky en Light Purple zijn een knipoog naar de originele ‘Ocean’-editie uit 2004. De release speelt in op het idee dat de culturele invloed van voetbal verder reikt dan stadions en deel uitmaakt van de alledaagse stijl. Dit is een thema waar het merk en Bad Bunny in meerdere samenwerkingen op hebben voortgebouwd.

De relatie van Bad Bunny met Adidas Originals begon officieel in 2021 met de lancering van de Forum buckle low ‘The First Café’. Daarvoor was al een vroeg Adidas Forum-ontwerp te zien in zijn videoclip voor ‘Yo Visto Así’ uit november 2020. Sindsdien is de samenwerking uitgebreid met meer dan achttien sneakerreleases van silhouetten als de Campus, Gazelle, Response CL en Ballerina. Daarnaast was er een signature voetbalschoen in samenwerking met Lionel Messi. In 2025 volgt een cross-over naar de Formule 1 met de Adiracer GT in samenwerking met Mercedes-AMG Petronas.

In juli 2026 vierde Adidas het vijfjarig bestaan van de samenwerking met een 'culturele overname' in Puerto Rico. Onderdeel hiervan was een archieftentoonstelling in het Museo de Arte de Puerto Rico met 150 producten, waarvan meer dan 115 nog niet eerder vertoond. De F50 Ghost Sprint is een voortzetting van deze inmiddels vijf jaar durende samenwerking. Voor het eerst wordt de op Puerto Rico geïnspireerde ontwerptaal, die de identiteit van de samenwerking vormt, toegepast op een silhouet met voetbalerfgoed.

De Adidas Originals Bad Bunny F50 Ghost Sprint in blauw is vanaf zaterdag verkrijgbaar voor 160 Amerikaanse dollar. De lancering vindt plaats vlak voor de finale van de Wereldbeker, die op zondag wordt gehouden in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Adidas x Bad Bunny F50 Ghost Sprint Credits: Adidas

Adidas x Bad Bunny F50 Ghost Sprint Credits: Adidas

Adidas x Bad Bunny F50 Ghost Sprint Credits: Adidas

Adidas x Bad Bunny F50 Ghost Sprint Credits: Adidas