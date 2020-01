Adidas introduceert nieuw materiaal gemaakt van oceaanplastic

Adidas introduceert twee nieuwe soorten duurzaam materiaal voor items uit de Performance-lijn. Het gaat om de polyesters Primeblue en Primegreen, welke beide zijn gemaakt zonder het gebruik van nieuw plastic. Dat meldt de Duitse sportmoderetailer in een persbericht.

Het Primeblue-materiaal wordt al deels gebruikt in de Performance-collectie. Het materiaal is gemaakt van gerecycled plastic dat is gevonden in de oceaan. Primegreen wordt aankomende zomer geïntroduceerd, en is gemaakt van 100 procent gerecycled polyester. Voor het vergaren van de plastics werkte Adidas samen met langetermijnpartner Parley for the Oceans, aldus de retailer.

Met de introductie van de duurzame polyester hoopt Adidas dat dit jaar nog de helft van alle polyester in Adidas’ collecties is gerecycled. In 2024 wil Adidas uitsluitend gebruikmaken van volledig gerecycled polyester. Daarnaast zet de sportketen zich in om volgend jaar duurzamere uniformen voor sportteams te maken, en werkt hiervoor samen met sportpartners als USA Volleyball en National Hockey League.

“We geloven dat we door middel van sport de kracht hebben om levens te veranderen, en we zijn toegewijd aan het creëren van die verandering,” zegt James Carnes, vice president brand strategy bij Adidas, in het bericht. “Onze toewijding om het gebruik van nieuw polyester in onze producten te stoppen tegen 2014, helpt ons een meer circulair bedrijf te worden,” aldus Carnes.

Beeld: Adidas